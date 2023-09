Líders provisionals. Aviat és dit. "Hem entrat tres minuts malament, però és la millor primera part que li he vist mai a un equip meu. La connexió ha estat increïble, amb un Mallorca protegit pel seu 4-5-1. La sensació, col·lectiva, era que podíem capgirar el marcador i s'ha vist de seguida. Estic content, perquè aquesta connexió no s'ha de perdre. Hem de tenir aquesta mentalitat de ser agressius amb la pilota. Estic feliç pels futbolistes, que són els artífexs, els que ho executen. Ha sigut un partidàs, hem fet cinc victòries consecutives. La gent està il·lusionada, però això només és el començament d'alguna cosa", ha comentat Míchel, en la sala de premsa. Però què és aquesta cosa? "Sobretot, aconseguir l'objectiu. Seré repetitiu, però el principal és salvar-nos i tant de bo ho aconseguim i tinguem temps per mirar altres fites. Més que el resultat, vaig al rendiment i les sensacions durant el dia a dia. I estic il·lusionat", ha afegit el tècnic.

"Hem de ser regulars durant la temporada. Això ens va fer pujar i fer la gran temporada que vam fer el curs passat. El dia a dia no el podem perdre. Perdrem partits, tindrem mals moments, però si competim bé, els estats de forma, els problemes, els solucionarà un company que s'ho ha guanyat diàriament. No tinc la sensació que no puc posar a ningú i això per mi és or", ha raonat Míchel, que ha parlat de com s'ha adaptat l'equip en tasques ofensives. "Creia que amb el 0-1 el partit podia tancar-se, però quan hem començat a anar per al rival, ja he sabut que podíem fer mal. Trèiem centrals de zones, apareixien futbolistes... Això et dona molta riquesa, i tenim molt bon peu. Hem executat les coses d'una manera brutal".

Els dos gols encaixats al final no taquen l'exhibició. "Potser han arribat com a acció puntual, una baixada de concentració, així es podria traduir. Em quedo amb les coses positives i l'equip mereix que se'n parli de les coses positives". Un dels noms propis és Savinho, que ha sortit ovacionat. "Està sorprenent a tothom, pocs futbolistes desequilibren com ell a la Lliga. L'hem d'ajudar entre tots, perquè té dinou anys, però es diverteix jugant i té una actitud espectacular". Preguntat pel nivell de la plantilla, si ha pujat, entre bromes ha reconegut que "però si torna Oriol Romeu el poso, eh". "Els companys et fan millor, això és el que el vestidor ha de saber".

Sempre es podrà dir que el 23 de setembre del 2023 el Girona va ser líder. "Ja podem fer la captura de pantalla i espero que duri més d'una hora i mitja. La gent està contenta, sí".

Javier Aguirre: "El Girona li dona vida a la Lliga"

L'entrenador del Mallorca, Javier Aguirre, ha reconegut que "el Girona ens ha passat per sobre. M'he equivocat en tot: en el plantejament, en ordenar els futbolistes... És culpa meva". Amb el partit sentenciat a la mitja part, el mexicà no ha volgut fer públic que ha dit als futbolistes al vestidor. "En aquells moments parles amb el cor a la mà, però les paraules quedaran allà". Sobre l'equip blanc-i-vermell ha opinat que "està molt bé, cal felicitar-lo. Han progressat molt en poc temps, tant de bo continuïn així tot l'any. Seria bonic que donessin la sorpresa al final, com a equip petit que són. Crec que poden allargar la dinàmica, perquè tenen una confiança molt alta i han encertat amb la plantilla. Els està sortint tot i Míchel ho està fent genial. Això a la Lliga li dona vida".