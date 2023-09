Noranta minuts que valen una captura de pantalla

Quan als voltants de les quatre de la tarda, González Fuertes xiuli el final del partit, es podria viure una fita inimaginable: el lideratge, encara que sigui momentani, del Girona a la Primera Divisió. Per això, per descomptat, l'equip de Míchel hauria de continuar amb la seva velocitat de creuer i sumar la cinquena victòria consecutiva a l'elit, un altre rècord. Després ja vindran el Barça, que a la tarda rep el Celta, i el Madrid, que demà s'enfronta a l'Atlètic de Madrid, i ho esguerraran, o no. Però la captura de pantalla ja seria eterna. I l'alegria, infinita.

Abans, però, a Montilivi (14 hores, Movistar LaLiga), caldrà suar el que no està escrit, perquè el Mallorca no és un rival que posi les coses fàcils. De fet, la història recent està plena de duels igualats i lluitats, decidits per petits detalls. Qui no recorda el gol de Juanpe, la temporada del primer ascens a Primera, a les acaballes del matx? L'acció del canari va significar l'1-0 definitiu, el mateix resultat que l'any anterior, amb gol de Cristian Herrera. El curs passat, un 2-1 amb gols de Bernardo i Castellanos, que al 84' va desfer l'empat de Muriqi. Encara hi ha més exemples: l'empat de Samu Saiz a la primera volta, des del punt de penal, en el temps afegit; el gol de Sandaza la temporada 2014-15, set dies abans del desastre contra el Lugo, i el doble duel del curs 20-21 a Segona, amb doble victòria balear per 1-0. Sempre, en tots els casos, partits que s'han de mastegar de valent.

Tres duels en una setmana

En una setmana de triple jornada, on el Girona rebrà el Mallorca, viatja a Vila-real i gaudirà de la cirereta del pastís enfrontant-se a tot un Madrid (qui sap si amb el primer lloc en joc), Míchel Sánchez haurà de gestionar les càrregues, fent equilibris perquè ningú no regala res, a la categoria. Fins al moment, tan sols quatre homes ho han jugat tot: el porter Gazzaniga, els defenses David López i Miguel Gutiérrez i el migcampista Aleix Garcia. Daley Blind també mereix ser en aquesta llista, perquè a Granada, on l'equip va confirmar l'esplèndid inici, va ser canviat en el descompte. Invicte amb un tretze de quinze que convida a somiar després d'un empat a Anoeta i quatre victòries consecutives davant del Getafe, Sevilla, Las Palmas i Granada, la cinquena faria tanta patxoca que és motiu de sobres perquè Montilivi presenti un ple absolut per continuar fent de l'estadi un fortí.

L'onze contra el Mallorca pot patir algun canvi, com l'entrada de Yangel Herrera al mig del camp o la presència de Cristhian Stuani al davant, tots dos suplents dilluns. Qui ho té més complicat per entrar és Arnau Martínez, ja recuperat, però que, si la lògica s'imposa, haurà d'esperar el seu torn perquè Yan Couto va fer un partidàs, amb gol inclòs, i mereix repetir presència. Tot això, però, són especulacions, perquè Míchel no dona pistes. No hi serà Bernardo, baixa.

Les absències d'Aguirre

El tècnic mexicà del Mallorca, Aguirre, amb Maffeo al capdavant, no podrà comptar amb els lesionats Raillo i Mascarell, però sí amb Copete. Part del principal perill té un nom clar: Muriqi. El davanter, que ha explotat a l'illa, disposa de socis als quals també caldrà estar atents, com Sergi Dader. Això sí, el Mallorca no ha començat bé i és el quinzè classificat, amb cinc punts repartits en una victòria, un parell d'empats i dues derrotes.

Tant de bo es visqui una nova festa a Montilivi, que culmini amb un lideratge, provisional o no, anecdòtic o no, la posició més alta en els 93 anys de vida d'un Girona que sembla no tenir límits. Si això passa, caldrà emmarcar la captura de pantalla per recordar-ho sempre perquè potser no es torna a repetir. O sí, qui sap.