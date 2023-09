La samba de Savinho, la sensació de la Lliga, no s'atura

Era el minut 37 quan va passar. I quin minut. Inoblidable per a la joia brasilera, Savinho. Inoblidable per Montilivi, que va quedar bocabadat. I inoblidable per Pablo Maffeo, que va quedar estripat davant del desequilibri del futbolista cedit del Troyes, que no durarà gaire vestint la samarreta blanc-i-vermella. Savinho és la sensació de la Lliga. És un futbolista diferencial. Ahir, nova exhibició amb gol i assistència.

La jugada del tercer gol, la de l'esmentat minut 37, va ser una fantasia que només li podia passar pel cap a ell, que va tenir clara la jugada tan bon punt la pilota li va arribar als peus. Va trencar la cintura de l'exjugador del Girona Maffeo, va arribar fins a la línia de fons tot i l'oposició d'un altre contrari, que, desesperat, havia anat a l'ajuda del seu company, i va assistir Iván Martín perquè definís a plaer. Una jugada marca de la casa del brasiler, que en aquesta arrancada de campionat ja en porta unes quantes.

«Estic molt feliç, gràcies a Déu, per l'oportunitat d'estar jugant a la Lliga i al Girona, amb un gran equip i un fantàstic entrenador», va dir a la finalització del partit, amb cara d'angelet, oposat al dimoni que sembla al terreny de joc.

El segon gol en dos partits

No va ser tan bona acció com l'assistència, però a l'inici de la segona part Savinho va marcar el seu segon gol consecutiu, després de l'executat a Granada. Aquell va ser per l'escaire, el d'ahir gràcies a una deixada perfecta de Dovbyk que va creuar de manera excel·lent davant la sortida de Rajkovic. Si a les bones actuacions dels primers partits es deia que li faltava el gol com a cirereta, aquest ja ha arribat. No hi ha excusa ni pega que se li pugui posar a Savinho, màgic als seus dinou anys.

«Hem encaixat un gol al minut tres, però la nostra resposta ha estat anar a buscar gols i els hem aconseguit», afegia. Cinc gols ahir i quatre a Granada és sinònim de nou en dos partits. «Ara és molt important descansar», insistia, davant la doble fita que espera als gironins la setmana vinent.

🗣️@OficialSavinho:



“Estic molt feliç per estar jugant al Girona amb un gran entrenador i un fantàstic equip.” #GironaRCDMallorca pic.twitter.com/M9t4cd8Olv — Girona FC (@GironaFC) 23 de septiembre de 2023

D'això, però, ja en parlarem. Les estadístiques de Savinho, això sí, no descansen mai. El brasiler ha marcat dos gols (Granada i Mallorca) i ha repartit tres assistències (Getafe, Granada i Mallorca).

El City Football Group deu estar fregant-se les mans, amb el nivell d'un futbolista que no seria gens estrany veure a Anglaterra, al Manchester City, en un futur pròxim. Ara com ara, però, l'afició del Girona el gaudeix davant el que s'intueix una temporada il·lusionant. I en aquest paper, Savinho hi té molt a veure.