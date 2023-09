Dues duples que prometen alegries

Tot va sobre rodes. És tan perfecte, que molts ens repetim, una vegada i una altra, frases com «és massa maco per ser real». Després mirem la classificació i ens ho creiem, perquè som conscients de l’espectacular ratxa de resultats que ha portat el Girona a sumar 16 punts de 18 possibles i a bregar pels primers llocs amb el Barça i el Reial Madrid. Passi el que passi, això ja no ens ho treu ningú. Però el millor de tot, és que el gran moment que viu el conjunt blanc-i-vermell no fa l’efecte que hagi d’acabar. Hi ha explicacions i garanties, començant per l’ambició, l’exigència i la tenacitat de Míchel, les quals ha transmès a tot l’equip.

No són casualitat, doncs, les cinc victòries consecutives que enllaça el Girona en aquest immaculat inici de temporada, ni tampoc el repartiment dels gols amb un total de deu jugadors que han marcat fins ara. L’ofensiva és cosa de tots. Igual que defensar. Després de clavar la maneta al Mallorca (5-3), ja han vist porteria Stuani, Dovbyk, Yangel Herrera, Portu, Yan Couto, Tsygankov, Savinho, Iván Martín, Aleix Garcia i David López. Tothom vol aportar i ajudar l’equip a guanyar. Fins i tot, els futbolistes que esperen el seu torn des de la banqueta. Canvi de duples En aquest sentit, cal destacar com la direcció esportiva ha millorat aquest estiu l’amplitud de la plantilla. Hi ha fons d’armari. Per triar i remenar. Hi ha recanvis amb garanties, que poden aportar i, fins i tot, decidir els partits a favor. Segurament, el cas que crida més l’atenció és el de l’infal·lible tàndem que formen Stuani i Portu. Els dos davanters que tantes alegries van donar al Girona en la primera etapa a Primera Divisió s’han retrobat aquest estiu i continuen fent aixecar a l’afició del seu seient a Montilivi amb els seus gols, tot i que amb l’única diferència que ara ho fan a les segones parts. Han passat, per tant, de ser titulars indiscutibles a ser suplents de gran consideració i qualitat. Al seu lloc, ha entrat enguany la dupla formada per Dovbyk i Tsygankov. Internacionals amb la selecció ucraïnesa, van demostrar de seguida que tenen una connexió especial de cara a barraca. Tsygankov, que va ser el primer d’arribar en el mercat d’hivern del curs passat, va fer l’assistència a Dovbyk, que ha aterrat a Girona fa un parell de mesos, perquè pogués estrenar-se com a golejador amb la samarreta blanc-i-vermella al Reale Arena. Dovbyk també va marcar dissabte passat, de penal. Ambdós jugadors han coincidit en tots els partits. El duo Stuani i Portu també han jugat junts des que l’extrem de Beniel va tornar procedent del Getafe. Contra els de Javier Aguirre, per exemple, van entrar alhora per immortalitzar així el canvi de duples que hi ha al terreny de joc. Era el minut 62 quan Dovbyk i Tsygankov van ser substituïts per Stuani i Portu. Suplents a tenir en compte Però no són els únics. Contra el Mallorca, van començar el partit a la banqueta: Juan Carlos, Fuidias, Miguel, Arnau, Kébé, Stuani, Valery, Juanpe, Pablo Torre, JhonSolís i Portu. A la represa, van acabar participant Portu, Stuani, Juanpe, Pablo Torre i Valery. Arnau i Miguel, que són els titularíssims d’aquest Girona als laterals, van poder descansar sense que l’equip ho acusés. Yan Couto porta dues jornades fent-se l’amo de la banda dreta, mentre que Blind va situar-se a l’esquerra per cobrir les espatlles a Savinho i deixar el seu lloc a l’eix de la defensa Èric Garcia. La samba de Savinho, la sensació de la Lliga, no s'atura Tots i cadascun dels noms que formen la plantilla s’han de tenir en compte. Tenen nivell per rendir. Un altre dels molts mèrits que té el conjunt de Míchel és haver fet menys doloroses les marxes d’Oriol Romeu, Santi Bueno, Roro Riquelme i Taty Castellanos. Formen part del passat i el Girona només mira cap al futur. Prometedor, indiscutiblement.