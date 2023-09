El Reial Madrid torna a jugar a Girona aquest dissabte, en un estadi de Montilivi en el qual la passada temporada va caure 4-2 amb quatre gols de l'argentí Taty Castellanos, fet que el tècnic del conjunt blanc, l'italià Carlo Ancelotti, ha assegurat que “no passarà” de nou.

“Anem alertats pel bé que juga el Girona, no pel que va passar l'any passat, amb la nostra Lliga acabada i amb altres objectius. No va ser una bona nit, però demà no passarà això. Tenim moltes opcions de guanyar el partit”, ha dit en roda de premsa.

“La preocupació que tenim és fer les coses tan bé com sigui possible. Ha de ser un partit complet en el sentit que cal tenir equilibri, defensar bé, demostrar la qualitat que tenim amb la pilota…”, ha completat.

“Estem bé. Jugarem un partit important contra el líder de la competició i intentarem donar el màxim. Arribem amb una bona dinàmica. Hem recuperat a Rüdiger, que no tenia res seriós. L'equip, encara que està una mica cansat, té molta il·lusió. I com en tots els partits que pensem que són importants, ho farem bé”, va valorar.

Un Ancelotti que va confiar que el Girona, líder de LaLiga EA Sports amb 19 punts de 21 possibles, pugui barallar pel títol fins al final alhora que va tornar a criticar l'atapeït calendari.

“Hem d'avaluar el moment. Ara cal donar crèdit al què diu la classificació; i el Girona ho ha fet millor que la resta. El Girona pot barallar i té un avantatge molt gran de no jugar competició Europea, la qual cosa els permet preparar un partit per setmana i donar als jugadors l'oportunitat de recuperar-se”, va assenyalar.

“El que afecta els equips ara són les competicions internacionals, per lesions, cansament… mirava el calendari ara i tinc jugadors que arriben el 19 d'octubre a la tarda i juguem el dia 21… Si s'endarrereix l'avió, alguns no passaran per Madrid i els veuré directament a Sevilla”, va ampliar.

D'altra banda, el tècnic italià va ponderar la temporada que està fent l'extrem brasiler Savio Moreira, 'Savinho’ al Girona i va explicar el que demana als laterals del seu equip.

“És un jugador jove que ho està fent molt bé. L'hem vist jugar. Enhorabona a ell perquè està mostrant molta qualitat. Com ho parem? Tenim recursos, experiència i qualitat per a parar a qualsevol jugador”, va destacar.

“La veritat és que en aquesta primera part de la temporada hem demanat als laterals que juguin més avançats del normal, en tenir als dos davanters més per dins. Cal donar amplitud, sobretot quan no tens al millor jugador del món en la banda, com és Vinícius. El treball ha sortit bé perquè hem creat oportunitats i hem marcat gols amb centres; però depèn dels partits. A nivell defensiu, a vegades no hem donat ajudes a la línia defensiva i aquí han patit més del normal”, va explicar.

Vinícius titular

L'italià Carlo Ancelotti, entrenador del Reial Madrid, ha confirmat que el brasiler Vinícius Júnior, qui es va perdre un mes de competició per una lesió muscular, serà titular el dissabte contra el Girona en un partit on no hi haurà l'austríac David Alaba.

“Vinícius està bé i jugarà des del principi, després veurem quants minuts pot aguantar; jo crec que pot aguantar els 90 minuts. Està molt bé, totalment recuperat i ens aportarà”, ha dit en roda de premsa.

A més, ha explicat les imatges que es van publicar en les que se'l veia enfadat amb 'Vini' durant el partit de dimecres davant la UD Las Palmas en el qual el brasiler va jugar poc més de mitja hora.

“Li vaig dir que es cuidés, perquè no volíem arriscar; encara que ell volia jugar al màxim. Només li vaig dir que es controlés”, ha revelat.

Un Ancelotti que ha assegurat que "no" canviarà" el sistema" amb la tornada de Vinícius alhora que no ha contestat sobre la titularitat o no del croat Luka Modric davant del Girona.