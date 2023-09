El Reial Madrid està escarmentat i no vol repetir un altre mal tràngol a Montilivi. És per això que Carlo Ancelotti, malgrat el partit de Champions League de dimarts a Nàpols, no s'ha deixat res a la convocatòria per jugar demà a Montilivi. Bellingham, Vinicius i Rodrygo són a una llista on s'hi manté Rüdiger. El central alemany arrossegava problemes físics però finalment viatjarà a terres catalanes. La manca de centrals fa que Rüdiger hagi de forçar perquè Militao i Alaba estan lesionats, com també el porter Courtois.