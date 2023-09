El Girona es prepara per viure un partit històric. Seran només tres punts en joc, com ha recordat Míchel aquest matí, però la sensació que el món del futbol es paralitzarà per veure el partit fa d'allò més especial el partit. Un duel que arriba en una situació impensable per molta gent però ben real i que diu que el Girona, líder, rep el Madrid, segon classificat. Per a Míchel la dificultat és "màxima" contra un dels "millors equips de la lliga i d'Europa" i, evidentment, considera que el Madrid "sempre és favorit". Això sí, el tècnic ha recordat que l'equip està "molt bé" i que la il·lusió de defensar el lideratge contra el Madrid és "bona". "Ens encanta jugar aquest partit amb dinou punts, és una passada", ha dit Míchel, que recupera Borja García per a la cita.

SETMANA HISTÒRICA

"No hem pogut pensar en gaire res perquè ja tornem a jugar de seguida. L'afició és feliç i nosaltres estem molt orgullosos dels nostres jugadors. Tot el món estarà pendent del Girona i per nosaltres és tot un luxe"

ÀNIMS

"Tothom està mentalizat i sabem quin rival tenim demà. Moltes ganes de jugar i concentrats. El partit és molt difícil però arriba en un moment molt bo per nosaltres."

CLAUS

"El Madrid fa moltes coses bé. És primer en molts conceptes del joc: xuts a porteria, arribades. És un equiparro individualment. Per moments haurem de patir. Tenim una idea molt clara de com jugar i ho farem. Tot i això, segur que ens dominarà per moments i haurem de patir. També és veritat que no hem perdut mai la identitat i espero que demà tampoc ho fem."

EL PLANTEJAMENT

"Sempre tenim tres aspectes al cap: ser nosaltres mateixos, l'estat de cada jugador i com està el rival. A partir d'aquí ens adaptem al rival. Parlem d'un dels millors equips del món i hem de pensar en com contrarestar el seu futbol"

INESPERAT

"Ningú esperava aquesta situació , és veritat. No és fàcil sis victòries consecutives i 19 de 21 no és gens fàcil. Vénen en un gran moment i només han perdut un partit. Equip que corre molt i molt físic i tàctic. Ens encanta jugar aquest partit amb 19 punts, que és una passada"

MOMENT MÉS ESPECIAL

"Molt feliç, però els millors moments més com entrenador van ser el de l'ascens. N'estic molt orgullós de l'equip. Aquell partit em va fer molt feliç. Demà no tant. És partit molt bonic per l'afició. Només ens hi juguem tres punts."

L'ANY PASSAT

"Encara no estàvem salvats i hi havia més pressió. Ara no. L'equip està bé i en dinàmica bona. Serà partit molt bonic i l'hem de gaudir. L'any passat va ser difícil i enguany també ho serà. La il·lusió per defensar el lideratge és molt bona".

EXPERIÈNCIA AMB EL RAYO

"Vaig ser líder amb el Rayo l'any 1999. Ara s'assembla molt a aquesta situació. El jugador té la sensació que està bé i només hem de controlar l'eufòria i preparar bé el partit. L'ambient a l'entrenament és bo. Per això es fàcil com entrenador. Avui he dit que hem de controlar molt la sensació d'ambient positiu perquè ens tocarà patir. Si no arribem preparats a aquest patiment, es poden sorprendre al camp. Ha de saber que demà, la intensitat agressivitat i mentalitat és molt bona però que demà, el Madrid ens superarà en la pressió, als jugadors i hem de fer un doble esforç sempre perquè ens poden superar dos cops en la mateixa acció".

FAVORIT

"El Madrid és clar favorit. No veig, tret contra Bayern, City o Barça, un partit on no sigui favorit el Madrid".

GOLS EN CONTRA

"No em preocupa. Cal contextualitzar els gols. Amb Mallorca van ser a l'afegit amb 5-1 i amb Granada 0-3. Petits detalls. Altre dia, de penal a Vila-real. Estic segur que el Madrid tindrà ocasions. Cada quatre minuts xuta a porteria.