El Girona-Reial Madrid que es disputa aquest vespre a Montilivi (18.30 hores) no deixarà indiferent a ningú. A l'estadi, fa dies que estan les entrades exhaurides. Abans d'arribar-hi, els dos equips han fet un dinar de directives al restaurant Mimolet. Florentino Pérez no s'ha perdut la cita, després de fer-ho en l'últim 4-2 amb un pòquer de Taty Castellanos. Hi ha molta expectativa per aquest partit, que té el lideratge en joc.