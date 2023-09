El Girona ha perdut el primer partit de la temporada aquest vespre contra el Reial Madrid (0-3). El pitjor, però, no ha estat el resultat ni deixar de ser líder. Una gravíssima entrada de Nacho sobre Portu en el temps afegit amb el 0-3 al marcador, ha acabat amb la retirada en llitera del terreny de joc del de Beniel i ha estat traslladat amb ambulància a l'hospital per veure l'abast de la lesió.

PORTU

"Ancelotti ha dit que no venia al cas i ens ha demanat perdó. Esperem que siguin els cops, té el turmell i la maluc força tocats. Cap jugada d'aquest tipus és comprensible en el terreny de joc, però encara menys amb 0-3 al marcador".

LA DERROTA

"Els he dit als jugadors que ens ha de fer mal. Entra dins la lògica, sabem què ens costa guanyar cada partit. Hi ha rivals que encara que donis la millor versió no n'hi ha prou. Ens ha faltat una mica físicament. Si haguéssim estat contemplatius potser haguéssim tingut més ocasions. Individualment i col·lectivament són molt bons. Hem fet moltes coses bé avui i el que portem de lliga. La dificultat és molt alta. Tant de bo ens acostumem a guanyar, però hem de lluitar a cada partit. L'objectiu és mantenir-nos a Primera".

EL PARTIT

"Hem fet coses malament. El plantejament i posar jugadors sense rotacions ens ha donat fins a on ens ha donat. Avui podria haver fet un plantejament diferent per donar menys espais al Madrid. Tinc confiança amb el meu equip i li podem robar pilotes al Madrid. L'entrada al partit ha estat molt bona. El Madrid té molt mèrit amb el què fa. El 0-3 ens ha fet molt mal".

NO HAVER MARCAT

"Les dues primeres ocasions han sigut molt bones. Bellinigham passada de gol increïble".

YAN COUTO

"Yan ha fet un partidàs, ha de jugar amb aquesta mentalitat".

SAVINHO

"A Savinho crec que li ha perjudicat tot el que hem parlat d'ell, li he dit. Tenia massa focus sobre ell. No ha pres bones decisions encara que hi fossin Carvajal i Valverde. Li ha vingut tot de cop i ha de continuar creixent. És un noi intel·ligent i ens seguirà donant. No ha fet el millor partit".

LESIÓ TSYGANKOV

"A Tsygankov se li han de fer proves. Ha notat alguna cosa muscular, però no sabem si és greu o no".