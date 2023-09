Feia dies que el Girona havia penjat el cartell de sold out. Només es podrien comprar entrades en el cas que els abonats que no poguessin assistir al partit alliberessin el seu seient. Desenes de persones s'han fet un tip de refrescar la pàgina web del Girona per intentar tenir sort i comprar una entrada pel partit contra el Reial Madrid. Al final, han assistit aquest vespre a Montilivi un total de 14.184 espectadors. Una xifra que millora considerablement les 13.306 persones que hi van anar la temporada passada gràcies a l'ampliació de l'aforament de l'estadi amb la instal·lació d'una nova grada supletòria al Gol Sud. La capacitat màxima se situa en 14.642.