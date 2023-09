Montilivi s'entrega a cor obert, però no és suficient

Quin ambientàs es va viure a Montilivi. Llàstima del resultat, perquè tot feia pensar que s'estava creant l'atmosfera ideal perquè la tarda fos gegant. Feia dies que el Girona havia penjat el cartell de sold out. Només es podrien comprar entrades en el cas que els abonats que no poguessin assistir al partit alliberessin el seu seient. Desenes de persones s'han fet un tip de refrescar la pàgina web del Girona per intentar tenir sort i comprar una entrada pel partit contra el Reial Madrid. Al final, van assistir a Montilivi un total de 14.184 espectadors. Una xifra que millora considerablement les 13.306 persones que hi van anar la temporada passada gràcies a l'ampliació de l'aforament de l'estadi amb la instal·lació d'una nova grada supletòria al Gol Sud. La capacitat màxima se situa en 14.642. Són moments de creixement, amb l'equip de Míchel instal·lat en el tercer lloc.

Ja a tres quarts de cinc, els voltants de l'esplanada de tribuna estaven ple a vessar. Fent cas a la crida de Stuani, perquè quan una llegenda com ell et demana que hi vagis i ho fa en català l'has de creure per força, centenars d'aficionats s'han apropat a donar la rebuda als futbolistes, que han arribat amb els seus cotxes particulars. La xiulada a l'autobús del Madrid també serà recordada.

Les personalitats de la llotja

A la llotja, no hi va faltar ningú important. Des del seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, al dels Països Baixos, Ronald Koeman, passant per l'exfutbolista blanc Pirri o Jaume Roures, esclar. Abans d'arribar-hi, les dues directives van fer un dinar al restaurant Mimolet. Florentino Pérez, el president del Madrid, no es va perdre la cita, després de fer-ho en l'últim 4-2 amb un pòquer de Taty Castellanos. També hi havia el president gironí, Delfí Geli, Marcelo Claure, Pere Guardiola i Emilio Butragueño, entre altres personalitats.

El mosaic preparat per al club, i lluït per l'afició mentre els futbolistes sortien al terreny de joc, va posar la pell de gallina. Com sentir cantar l'himne, a cor obert. L'ímpetu dels primers minuts, amb dues ocasions tan clares que semblava que fallar-les era impossible, va anar a menys, amb el silenci general instal·lat després del 0-2.

"Aquests dies que hem anat líders ja no ens els traurà pas ningú. No passa res per perdre, ho estem fent magníficament, aquest curs", deien alguns socis gironins al descans, meravellats per les sis victòries consecutives que l'equip ha signat a Primera Divisió. L'afició va fer un intent d'animar-se, quan al principi de la segona part, el Girona va col·leccionar altres ocasions clares. Però tot es va trencar amb el tercer. Partit acabat.

O no, perquè Nacho va encendre els ànims de Montilivi, que va deixar anar tot l'amor propi que acumulava. No va ser normal, l'entrada del central del Madrid a Portu, i l'estadi va respondre, escridassant-lo com tocava. I un petit detall a destacar: a diferència d'altres dies, en què el públic marxava abans de temps, aquest cop va quedar-se fins al final per ovacionar un Girona que va perdre, sí, però que continua més enllà dels núvols. Que ningú no s'oblidi que continua tercer.