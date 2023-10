Dissabte passat a Montilivi es va viure el millor partit possible de la Lliga. Si bé la victòria de divendres del Barça contra el Sevilla havia fet baixar un escaló el Girona, els de Míchel encetaven la jornada rebent el Madrid líders en un duel que enfrontava primer contra segon classificat. El triomf a Vila-real (1-2) havia consolidat encara més el gran començament de curs dels gironins que, amb un joc encisador i 19 de 21 punts possibles arribaven al partit com la sensació de la Lliga. Malgrat la derrota, el Girona no ha perdut aquesta etiqueta d’equip de moda i es manté tercer a la taula, per darrere de Madrid i Barça. La història i la màgia que envoltaven el partit va generar un caliu d’eufòria, justificada, a l’entorn. «Qui sap quan ho tornarem a veure això», deien molts dels seguidors que un parell d’hores abans ja començaven a desafiar la calor i pujar cap a l’estadi. L’ocasió valia la pena. Era un dia per gaudir i passar-s’ho bé sense el risc de tornar a casa amb un disgust dels grossos. El moment dolç del Girona, veure el Madrid a casa i la situació de tots dos a la classificació van fer que Montilivi vessés com mai. De fet, els 14.184 que van aplegar-se dissabte a l’estadi són la millor entrada no només d’aquesta temporada, sinó de la història del club des que es comptabilitzen les assistències.

Feia dies que les entrades s’havien esgotat i el cartell de tot venut i la velocitat de creuer amb què arribava l’equip al duel feia preveure que pocs llocs buits hi hauria a l’estadi. Encara n’hi va haver algun al final, d’algun abonat despistat que no va poder-hi anar a darrera hora i tampoc va alliberar el carnet. Sigui com sigui, els 14.184 van superar per vint-i-sis persones els 14.158 de la visita del Madrid a la Copa del Rei el 2018 (1-3) que fins ara tenia el rècord d’assistència. Fins ara, aquell era el sostre de Montilivi, per davant de tots els partits de la temporada passada en què la millor entrada van ser els 13.306 també del partit contra el Madrid en la gran nit de Taty Castellanos (4-2). Cal recordar que aquest estiu es va recuperar la graderia supletòria del Gol Sud, amb capacitat per a 700 espectadors que la temporada passada no havia estat instal·lada i que, per contra, sí que hi era el curs 2018-19. La capacitat de l’estadi, doncs, enguany és de 14.642 persones. És a dir, que per 458 cadires buides no es va fer un ple que encara hauria estat més històric.

Un ritme «baix» aquest any

Evidentment l’entrada que hi va haver dissabte va ser la millor d’una temporada en què malgrat la gran dinàmica i el joc atractiu de l’equip no s’havia superat la barrera dels dotze mil espectadors. Encara més, el ritme d’assistència a Montilivi havia anat decreixent des del primer partit a casa contra el Getafe (11.810), al segon davant el Las Palmas (11.619) fins al tercer davant el Mallorca (11.511). Aquesta tendència, lògicament, va saltar pels aires dissabte passat amb els 14.185 espectadors que van veure la visita del Reial Madrid. Caldrà veure si l’afició s’engresca un xic més les següents jornades a casa i, Montilivi aconsegueix mantenir-se per sobre dels dotze mil espectadors. La temporada passada, encara sense la grada supletòria del Gol Sud, només es van superar set vegades. Van ser en els partits contra Madrid (13.306), Barça (13.231), Espanyol (12.841), Betis (12.833), Atlètic de Madrid (12.499), Reial Societat (12.217) i Sevilla (12.035). Per contra, l’entrada més baixa de tot el curs passat va ser en la golejada a l’Almeria (8.872).

Precisament, l’Almeria serà el següent rival del conjunt gironí a l’estadi. Serà després de l’aturada de la competició pels partits internacionals de seleccions que hi haurà un cop disputat el partit al camp el Cadis. El duel contra l’Almeria -que encara no té entrenador després de la destitució de Vicente Moreno- a Montilivi està fixat pel diumenge 22 a 1/4 de 5 de la tarda.

El Palco dels Sastres, ple

Tot i que cada vegada la visió hi és més reduïda, dissabte passat el Palco dels Sastres es va omplir per veure la visita del Reial Madrid. A la vora d’un centenar llarg de persones s’hi van acostar per seguir el partit drets i amb la visibilitat ben dificultosa seguint un costum que va començar a l’antic Vistalegre ja fa molts anys. m.b. girona