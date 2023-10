S’han disputat fins ara tan sols vuit jornades de Lliga i el Girona ja té gairebé mitja feina feta. Amb 19 punts de 24 possibles, l’equip ha tret el nas no només per les posicions que permeten disputar competició europea, sinó que ha estat fins i tot líder una jornada. Tot plegat és fruit del gran començament de curs d’un equip que ha meravellat tothom amb un joc no només atractiu sinó també efectiu. Les filigranes de Savinho, l’arribada de Yangel Herrera, el lieratge de David López, el creixement etern d’Aleix Garcia, les conduccions d’Iván Martín la potència de Dovbyk o la classe de Tsygankov són només una part del molts recitals que han deixat bocabadat l’afició blanc-i-vermella. Míchel sempre ha reiterat, des que es va tancar el mercat d’estiu, que el secret de la plantilla és el vestidor. El tècnic sempre parla del «cor del Girona» quan fa referència als veterans, enumera «l’ambició i ganes» dels nouvinguts més joves i «el pas endavant» dels que ja fa uns anys que hi són. Això sí, el missatge és que durant la temporada hi haurà minuts per tots i tothom s’ha de sentir important -i això, de vegades, costa- tingui el rol que tingui. En aquest sentit, fins ara, Míchel té un bloc de jugadors força tancat per a la titularitat que complementa amb un altre grup de recanvis habituals. Tot plegat ha fet que, de moment, hagi fet servir un total de vint-i-un jugadors en vuit jornades. La xifra, curiosament, és la més baixa de tota la categoria. El Madrid i el Mallorca també només han alineat vint-i-un jugadors. Per contra, el Sevilla i el Betis són els que n’han fet servir més (27), amb el Granada (26).

Cárcel: "Stuani s'ha guanyat decidir el seu futur" Jhon Solís ha estat el darrer jugador d’estrenar-se aquest curs amb el Girona. El jove migcentre colombià va gaudir de minuts en la victòria a Vila-real (1-2) i també va participar contra el Madrid (0-3) als darrers compassos de partit. Amb Solís, la xifra supera la vintena a l’espera que arribi el torn dels que encara no han debutat. De moment, estan inèdits els porters Juan Carlos -que, lesionat, no serà a Cadis- i Fuidias, Ibrahima Kébé, Borja García, Toni Villa i els joves del planter Jastin Garcia, Artero i Roca. En aquest sentit, convé tenir en compte que llevat dels dos porters, la resta són jugadors que estan lesionats, com Toni Villa i els tres vailets del filial, o acaben de sortir de lesions, com Kébé i Borja García. El malià ja fa dies que està en dinàmica de grup i entra a les convocatòries mentre que el madrileny es va estrenar en una llista aquesta temporada dissabte passat contra el Madrid. A Toni Villa encara li queden uns mesos igual que Joel Roca, tots dos lesionats dels lligaments encreuats del genoll. Gazzaniga, David López, Aleix Garcia, Savinho i Tsygankov són fins ara els que han estat titulars en tots els partits tot i que només el porter i el d’Ulldecona els han completat tots els minuts possibles (720). A més a més, Blind, Stuani, Dovbyk i Yangel Herrera també han participat en les vuit jornades disputades, sigui de titulars o de suplents. Per contra, els que menys minuts han tingut fins ara són Bernardo, amb dues estones en dos afegits, Juanpe, amb setanta minuts en tres partits i Pablo Torre, que tot just ha gaudit de vuitanta-vuit minuts repartits en sis partits. El darrer de la llista és el jove del filial Selvi Clua, que va debutar testimonialment contra el Getafe.