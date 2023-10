Després de la primera derrota de la Lliga, patida contra el Madrid, el Girona de Míchel intentarà retrobar-se amb la victòria en el seu desplaçament a Cadis (14 hores, DAZN). L'entrenador madrileny no podrà disposar de les darreres baixes de Juan Carlos, que pateix una fractura a la base de l'òrbita de l'ull esquerre i està pendent de proves per determinar el tractament a seguir, Borja García i Jhon Solís, que se sumen a Tsygankov i al dubte de Portu.

ABSÈNCIES

"No ha sigut una bona setmana, pel que fa a les lesions. La pitjor part se l'ha endut Juan Carlos, amb un cop a la cara, a l'ull esquerre. Està pendent d'observació, però no podrà arribar al partit i veurem quin temps de baixa tindrà. Borja García també ha tingut molèsties, altra vegada, i és possible que estigui dues setmanes de baixa. I també s'ha lesionat Jhon Solís, al genoll. Tsygankov va caure contra el Madrid i Portu no ha entrenat amb normalitat, perquè té molèsties al maluc i veurem si pot viatjar, perquè està prenent antiïnflamatoris. Ho intentarà, però no ho sabem. Continuen de baixa Toni Villa, Artero, Joel, Jastin, a qui per fi operaran, i Bernardo. Tenim molta gent fora, però és el que toca. Esperem que es recuperin com més aviat millor".

COMUNICAT MÈDIC | Juan Carlos pateix una fractura a la base de l’òrbita de l’ull esquerre.



Pendent de proves per determinar el tractament a seguir.#GironaFC — Girona FC (@GironaFC) 5 de octubre de 2023

DERROTA

"Després de perdre el darrer partit cal mirar el següent de la mateixa manera. És un duel molt difícil, perquè el Cadis no ha perdut a casa seva, aquesta temporada, i és un equip que practica un joc molt directe, amb bastants aspectes positius. Nosaltres hem d'ensenyar, com sempre, la nostra millor versió per intentar guanyar".

CADIS

"Sabem què fa el Cadis, és un conjunt molt compacte en les dues fases, atac i defensa. Té molt bons jugadors i és l'equip que més ocasions genera des de les centrades. En transicions són bons i en defensa, compactes. Tanquen molt les línies i provoca que no sigui fàcil jugar per dins. Dependrà de nosaltres mateixos, saber què és millor, si jugar amb tres o quatre al darrere".

ACTITUD

"Sabem que és molt complicat guanyar els partits. Perdre un partit no és que sigui notícia, però perdre contra el Madrid entra dins de la lògica. L'equip està bé, amb moltes ganes de jugar. Podem guanyar o perdre, però hem de competir".

TSYGANKOV

"Tinc nou baixes per aquest partit, és una passada. La seva és important, però tenim una gran plantilla i segur que el futbolista que jugui en la seva posició, ho farà bé. Tenim la possibilitat de Valery, Iván Martín, Portu (si arriba), Arnau de lateral i Yan Couto al davant. També ha entrenat Almena, un nano amb qui tenim molta confiança. Som capaços d'arreglar la situació. També es pot canviar de banda Savinho i posar Pablo Torre partint de l'esquerra. Ja ho veurem dissabte".

REFERÈNCIES

"Hem vist el duel de l'any passat, i espero una millora. Ells tenen molt clar el que han de fer, al terreny de joc, i Sergio ha aconseguit crear un equip molt fort, en tots els aspectes. No necessiten generar moltes ocasions per marcar i tenen moltes possibilitats d'arribar a l'àrea, sent perillosos en el joc a pilota aturada. Són molt agressius en la segona jugada. Podria tenir algun punt més, en la classificació; és molt fotut intentar ficar-los mà".

PROJECCIÓ

"En el primer terç de competició, volia fer més de vint punts. Això, més o menys, en tretze partits. Estem a prop, però el més rellevant és el següent partit. Si guanyem el Cadis estarem en una gran posició, però hem d'anar partit a partit. Està sent molt bo, l'inici, però pot ser millor".

NACHO I PORTU

"El partit contra el Madrid es va acabar dissabte. Crec que va ser net i esportiu, tan sols l'acció de Nacho, que es va equivocar, ho canvia. El Comitè ha posat tres partits, perfecte".

NUEVO MIRANDILLA

"Estem molt orgullosos de l'ambient que hi ha a Montilivi, però és molt especial jugar al Carranza. Jugar-hi és bonic, té molta història".

LLIÇÓ

"Sempre és millor aprendre de les derrotes, perquè quan guanyes, donar un cop d'atenció és més complicat. Quan perds, el futbolista està més receptiu. Penso que en la nostra àrea no vam ser contundents. És cert que el Madrid té molta qualitat i ens va fer mal, com en l'assistència de Bellingham en el primer gol, però som conscients que hem comès errors. Hem de millorar, perquè les àrees guanyen partits".

ESTIL PROPI

"Contra el Madrid també hem fet un bon partit, eh. No li he dit res, al vestidor, pel que fa a mentalitat i personalitat. Això és sempre el que demano, per això penso que estem bé. Som un equip que juga sempre de la mateixa manera i això no ho hem de canviar".