Amb la victòria de dissabte passat a Cadis, el Girona ha arribat a la segona aturada de la competició pels partits de seleccions instal·lat en la segona posició, només per darrere del Reial Madrid, de la classificació amb vint-i-dos punts. La xifra supera totes les expectatives marcades tant per la cúpula esportiva com pel cos tècnic, que calculaven arribar als vint a partir del primer terç de Lliga (jornada 12-13). Aquests registres, units al nivell de joc que desplega l’equip de Míchel han fet que molts ulls del panorama futbolístic es fixin en Montilivi. Evidentment, això també ha provocat que els jugadors internacionals siguin reclamats per les seves seleccions i, per tant, aquesta setmana Míchel haurà de treballar sense alguns dels seus homes. La diàspora blanc-i-vermella la protagonitzen aquest cop Arnau Martínez i Pablo Torre (Espanya sub21), Artem Dovbyk (Ucraïna), Daley Blind (Països Baixos), Yangel Herrera (Veneçuela) i Yan Couto (Brasil). Una nòmina igual que en l’anterior finestra FIFA amb l’únic canvi de Couto, que s’estrena amb l’absoluta de Brasil, pel lesionat Tsygankov (Ucraïna).

El foc internacional l’obrirà un duel entre dos jugadors del Girona, el que protagonitzaran Couto i Herrera en el Brasil-Veneçuela a Cuiabá la matinada de dijous a divendres (2:30). A la tarda, a Uzbekistan, Arnau i Pablo Torre disputaran un amistós (15:30). Ja al vespre, Daley Blind té compromís de classificació per a l’Eurocopa amb els Països Baixos a Amsterdam contra França (20:45). Dissabte serà el torn de l’Ucraïna de Dovbyk, que rebrà Macedònia del Nord a Praga (15:00) també classificatori per l’Eurocopa. La setmana que ve, dilluns, els Països Baixos de Blind es desplaçaran a Atenes per enfrontar-se a Grècia (20:45), mentre que dimarts Dovbyk té cita a Malta (20:45). També dimarts, Herrera s’enfronta a Xile a la nit (23:00). Per dimecres quedarà el segon partit de la canarinha de Couto, en aquest cas, a l’Uruguai (2:00) i i el duel de classificació per l’Eurocopa sub21 d’Espanya a Kazakhstan, amb Arnau i Torre. Només tretze efectius Sense els sis jugadors internacionals i amb les nou absències per lesió que acumula l’equip, Míchel haurà de treballar aquesta setmana més que mai sota mínims. Iés que tenint en compte que Juan Carlos, Bernardo, Borja García, Solís, Toni Villa, Tsygankov, Artero, Roca i Jastin estan lesionats, el tècnic només disposa de tretze jugadors per entrenar: Gazzaniga, Fuidias, Miguel Gutiérrez, Èric Garcia, David López, Juanpe, Aleix Garcia, Kébé, Valery, Iván Martín, Savinho, Stuani i Portu. Ben segur que Selvi Clua i Iker Almena i algun altre, completaran les sessions del primer equip.