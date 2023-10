Les claus d'un Girona que es queda a un pèl del lideratge

Les estadístiques no enganyen. Perquè quan venem que el Girona és l'equip més divertit de la Lliga, això pot ser considerat una opinió subjectiva. El que no deixa lloc als dubtes són les xifres. Els 28 punts de 33 en joc. Les nou victòries en onze partits. Això és inqüestionable. Com la segona posició a la Lliga, confirmada amb el resultat del clàssic, que ha fet de l'equip blanc-i-vermell, l'obra d'art construïda per Míchel Sánchez, un madrileny que s'ha esforçat a parlar i entendre el català i s'ha integrat a la ciutat com si fos un gironí més, el millor Girona de tots els temps. I són més de 93 anys de vida, que ja és dir.

Tot va començar amb l'empat contra la Reial Societat (1-1) per, tot seguit, viure la millor dinàmica dels gironins a la màxima categoria estatal. Sis victòries consecutives davant del Getafe (3-0), el Sevilla (1-2), el Las Palmas (1-0), el Granada (2-4), el Mallorca (5-3) i el Vila-real (1-2). La nit del 27 de setembre, la de la remuntada a La Ceràmica, va permetre que el Girona fos líder de la Primera Divisió en solitari per primera vegada en la seva història. Després, va arribar la patacada, en la visita del Madrid a Montilivi (0-3). Un partit que hauria tingut un context molt diferent si el Girona s'hagués avançat en els primers minuts, en què va disposar de dues ocasions claríssimes. Però no sempre pot ser festa, encara que aquest any a Montilivi ho sigui cada dia. Acostumat a patir, veure celebrar victòries com si res fa goig. Perquè actualment, els homes de Míchel han encadenat tres victòries consecutives, les dues darreres a l'estadi. El Cadis (0-1), l'Almeria (5-2) i el Celta (1-0), s'han rendit a l'evidència. En tota la història de la Lliga, el Girona és el primer equip fora dels tres gegants, Barça, Reial Madrid i Atlètic de Madrid, que aconsegueix sumar 28 punts en les primeres 11 jornades. Per cert, ja s'han guanyat els mateixos partits que l'any d'Eusebio Sacristán. La violència no té cabuda a Montilivi



📝Comunicat sobre els incidents ocorreguts durant el Girona FC - RC Celta



➡️ https://t.co/alKEHBo5QX#GironaFC pic.twitter.com/Yfipjd9byh — Girona FC (@GironaFC) 28 de octubre de 2023 Quarta porteria a zero Una de les claus de l'elevat rendiment del Girona aquest curs, cal buscar-lo en l'aspecte defensiu. Gazzaniga va deixar la seva porteria a zero per quarta vegada. L'argentí, però, ja pot donar gràcies a l'arbitratge, que va anul·lar un gol al Celta per una suposada falta al porter minuts abans del golàs de Yangel, molt i molt dubtosa. El mèrit d'aquesta dada no és només de Gazzaniga, esclar, sinó que intervenen múltiples factors. Des del pas endavant de David López a l'experiència de Daley Blind, sumat a l'eficàcia d'Èric Garcia i l'aportació dels laterals. Que Míchel exigeixi que la pilota la tingui el Girona i no els rivals també és un fet remarcable, en aquest sentit. Quarta assistència d'Aleix Perquè si encara volem donar-li més valor als números de l'actual Girona, recordem que a la plantilla ja no hi ha pilars que semblaven insubstituïbles com Santi Bueno, Oriol Romeu, Rodrigo Riquelme o Taty Castellanos. Al mig del camp, Aleix Garcia s'ha reivindicat i està fent una temporada escandalosa. Contra el Celta va repartir la quarta assistència de la temporada, a les quals cal afegir un parell de gols. El d'Ulldecona va ser decisiu amb les seves passades a Vila-real, donant-ne dues contra l'Almeria i amb els gallecs, d'esperó. Els gols contra el Sevilla i el Cadis són la cirereta d'un futbolista que està multiplicant el seu caixet. VÍDEO: Cops de puny injustificables al gol sud de Montilivi Quart gol de Yangel També està de dolç Yangel Herrera, el poder golejador del qual està deixant bocabadat tot Montilivi. El migcampista veneçolà, internacional amb la seva selecció, va marcar contra el Celta el seu quart gol de la temporada, consolidant-se com el segon màxim golejador de la plantilla, al darrere de l'ucraïnès Artem Dovbyk. Herrera ha marcat contra el Getafe, el Sevilla, el Mallorca i el Celta, i també ha donat una assistència, també davant del conjunt balear. Fitxat en propietat aquest estiu, és un èxit absolut de la direcció esportiva liderada per Quique Cárcel. Gairebé tot són bones notícies abans d'una setmana que es presentarà amb moltíssima exigència, entre la Copa i la Lliga.