El Girona i la Diputació de Girona han fet oficial l’acord per prorrogar la seva col·laboració per tres temporades més, consolidant d’aquesta manera la bona relació que tenen fins al juny de 2026. L’ampliació permet donar continuïtat a una sòlida aliança que reforça els lligams entre ambdues entitats i enforteix el sentiment de pertinença del club blanc-i-vermell amb el territori.

Ampliació de l’acord amb la Diputació fins al 2026



Aquesta ampliació dona continuïtat a una sòlida aliança que no només reforça els lligams entre ambdues entitats, sinó que també enforteix el sentiment d'afinitat del Club amb el seu territori. — Girona FC (@GironaFC) 30 de octubre de 2023

En el comunicat on es fa oficial el nou acord, el Girona explica que un element clau d’aquesta renovació és la continuïtat de la presència de la marca promocional «Costa Brava - Pirineu de Girona» a la cama esquerra dels pantalons de l’equipació del primer equip. A part de refermar l’aposta del club per la promoció de les comarques gironines, serveix com a plataforma per difondre la Costa Brava i el Pirineu de Girona com a destinacions turístiques de renom internacional.

La vinculació entre el Girona i la Diputació no només queda plasmada en la vestimenta del conjunt de Míchel, sinó que també és visible en diferents suports publicitaris, incloent panells de premsa i tanques a l’interior de l’estadi de Montilivi que es poden veure en les retrasmissions i resums dels partits.

Alhora, els jugadors del primer equip sortiran en la creació de contingut promocional.

«És un honor per al club contribuir, a través de la nostra plataforma, en la promoció del nostre territori per poder augmentar la visibilitat a nivell internacional», va assegurar el president del Girona, Delfí Geli. Per la seva part, el president de la Diputació, Miquel Noguer, va dir que «el Girona és un dels grans ambaixadors de la nostra demarcació al món i estem encantats».