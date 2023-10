La Copa mola. L’eslògan no ho podia dir millor. Malgrat el mal inici de temporada i les destrosses que un temporal va causar a l’estadi, el San Roque de Lepe de la Segona RFEF última els preparatius per rebre demà al Girona, colíder de Primera Divisió, en la primera eliminatòria de la Copa del Rei (12.00 hores / Movistar+). Tot el poble, d’uns 30.000 habitants, està implicat i il·lusionat amb una de les cites més importants de l’any. Ho explica el seu capità Juan Carlos Camacho.

«És un rival de Primera i, a sobre, va com un tro. És la revelació d’aquest curs amb un futbol molt maco i cridaner. Tothom està molt content i amb ganes que comenci el partit. Es viurà un ambient molt maco a la grada», diu el migcampista de Lepe. Els de Juanma Pavón intentaran «competir tan bé com es pugui i, per què no, donar com a mínim un sustet» als gironins. Un dels jugadors a qui menys perdran de vista serà Stuani, ja que «és un honor rebre’l a casa nostra».

Sobre l’estat de la gespa, Camacho confirma que «està bé perquè aquesta setmana li han posat molt mà». «Encara falten per posar les xarxes de la porteria i és veritat que ho vam patir una mica, però el camp està preciós i bé per poder jugar».

Mentre que de l’equip confessa que «som un grup molt unit i confiem en tots»: «És moment de tenir tranquil·litat i gaudir contra el Girona. Que un equip humil de poble com el San Roque pugui jugar per tercer any consecutiu la Copa és espectacular».

Camacho és de Lepe i porta nou temporades al club. «Per mi és un orgull. Vestir la samarreta del club del teu poble, ser el capità, rebre un Primera i veure la implicació de tot Lepe fa que se’m posi la pell de gallina», conclou.