Un mes per ensenyar als rivals que la dinàmica no és casualitat

L’afició va donar el tret de sortida a les Fires de Girona de la millor manera amb una victòria contra el Celta (1-0) que va decidir Yangel Herrera al límit. Els de Míchel se’n van anar a dormir líders i van acabar tancant la jornada colíders pel triomf del Reial Madrid en el clàssic (1-2). Els seguidors del conjunt blanc-i-vermells estan gaudint com mai del futbol a Montilivi, on aquesta temporada només s’hi ha perdut contra els d’Ancelotti -és l’única derrota que s’ha encaixat a la lliga-, però ara hauran d’esperar una mica per tornar a veure el Girona en acció.

Concretament, passarà un mes des del partit contra el Celta, que va disputar-se el passat 27 d’octubre, fins al pròxim, que coincideix amb la visita de l’Athletic el dilluns 27 de novembre (21.00 hores).

Serà temps suficient per ensenyar als demés que la gran dinàmica de resultats que ha dut els gironins a situar-se a dalt de tot de la classificació no és casualitat.

De moment, els de Míchel estan imbatuts com a visitants i, després de començar el curs amb un empat al Reale Arena davant la Reial Societat (1-1), només han fet que col·leccionar victòries a domicili: Sevilla (1-2), Granada (2-4), Vila-real (1-2) i Cadis (0-1).

Una ratxa impressionant que va engrandir-se dimecres passat amb un triomf contra el San Roque de Lepe de la Segona RFEF gràcies a una genialitat de Savinho en el minut 98 per donar el pas a la segona ronda de la Copa del Rei. A Lepe, va començar l’aventura que els gironins tindran durant tot un mes lluny de casa.

Sense gairebé temps per preparar el partit que correspon a l’onzena jornada de LaLiga EA Sports davant l’Osasuna, els blanc-i-vermells van viatjar ahir cap a Pamplona després d’una sessió matinal a La Vinya.

El duel d’aquest migdia davant els d’Arrasate (14.00 hores) pot ser de màxima importància de cara a l’esdevenir de la temporada i l’equip n’és conscient. Així com el que es disputarà la setmana vinent a Vallecas (14.00 hores). «L’Osasuna i el Rayo Vallecano són dues proves i si els guanyem tots dos o fem un quatre de sis, podrem mirar amunt a la lliga. Ja he dit als jugadors que em sembla que això és un punt d’inflexió. Si els guanyéssim, agafarem un nivell rellevant per a la lliga», va assegurar Míchel en la roda de premsa prèvia al partit davant els rojillos.

El Girona, per tant, ha de mantenir l’excel·lència en dos desplaçaments que es preveuen d’allò més complicats en els quals s’enfrontarà a rivals fets per competir a Europa. Si a la llarga l’objectiu dels de Míchel ha de ser el mateix, serà imprescindible tornar cap a terres gironines amb bons resultats.

Després de la visita al Rayo Vallecano, s’aturarà la lliga per compromisos de seleccions i el Girona no tornarà a reaparèixer fins a finals de novembre quan s’enfronti a l’Athletic ja a Montilivi.

La millora és impressionant

El Girona s’ha convertit en l’equip revelació d’Europa en la seva segona temporada consecutiva a Primera Divisió amb Míchel a la banqueta. La millora és impressionant, tant a Montilivi com a fora, però es nota, sobretot, com a visitant perquè el curs passat no s’havia aconseguit cap victòria arribats a tal punt de la competició. El primer triomf a domicili no va ser fins a la catorzena jornada davant l’Elx (1-2). En onze partits disputats, els gironins havien encaixat 4 derrotes i només un empat a Mallorca (1-1).