El Girona li passa la pressió al Reial Madrid

Quin goig, repassar la classificació de Primera Divisió. La victòria del Girona a Pamplona, la desena en dotze jornades, va permetre l'equip de Míchel Sánchez dormir líder de la Lliga, un cop més. Ja és habitual que ho faci, l'equip blanc-i-vermell, que a saber si pot dormir, de l'eufòria que duu al damunt. Si el Madrid punxa aquest vespre en la visita del Rayo Vallecano al Santiago Bernabéu (21 hores), el lideratge no serà provisional i sí que serà una realitat, com a mínim, durant tota la setmana. Increïble.

𝐄𝐒𝐓𝐄𝐌 𝐁𝐎𝐉𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐏, 𝐋𝐈́𝐃𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐑𝐒! 🤪❤️🤍 — Girona FC (@GironaFC) 4 de noviembre de 2023

Els 31 punts dels 36 possibles situen el Girona com l'equip de referència de la Lliga espanyola, la considerada millor lliga del món. Ara com ara, el Madrid és segon, amb 28 punts. És a dir, a tres, però amb el partit pendent d'aquesta nit. Si els d'Ancelotti guanyen, adéu al lideratge blanc-i-vermell. Però com empatin o perdin, festa major per tancar les fires de la ciutat.

El Girona també va aprofitar la caiguda inesperada de l'Atlètic de Madrid a Las Palmas (2-1) per allunyar-se dels de Simeone, que tenien un partit pendent, amb el qual el lideratge podia perillar. Però la derrota a les illes provoca que es mantinguin amb els 25 punts que ja tenien, que com a molt seran 28. El Girona els veurà pel retrovisor, facin el que facin, com a mínim uns dies més.

Passades tantes jornades de competició, això no pot ser considerat anecdòtic de cap de les maneres. Especialment, la dinàmica lluny de Montilivi, on el Girona, que històricament sempre ha patit quan sortia de casa, està excel·lint d'una manera bestial. Tan sols va permetre's el luxe de relliscar al Reale Arena, a la primera jornada (1-1). La resta, tot victòries, cinc consecutives: Sevilla (1-2), Granada (2-4), Vila-real (1-2), Cadis (0-1) i Pamplona (2-4).

A l'estadi és on s'ha patit l'única derrota de la temporada, precisament en la visita del Reial Madrid (0-3). Els altres partits, també han acabat en victòria gironina: Getafe (3-0), Las Palmas (1-0), Mallorca (5-3), Almeria (5-2) i Celta (1-0). Uns números escandalosos que situen el Girona en la primera posició per mèrits propis. I, encara que soni a repetitiu, sense Santi Bueno, Rodrigo Riquelme, Oriol Romeu o Taty Castellanos, peces clau l'any passat.

Guerra psicològica

Encara és aviat i tots els camins porten al fet que el globus del Girona, un dia o altre, s'acabarà desinflant. Però mentre duri, els gironins no estan disposats a donar el seu braç a tòrcer. El fet de jugar abans li dona un lleuger avantatge després de la victòria, perquè el Reial Madrid sap que només li val sumar els tres punts. Tot i que el conjunt blanc, no ens enganyem, té tanta experiència en aquestes lluites que la comparació no es pot posar al damunt la taula.

La jornada vinent, el Girona torna a jugar abans que els seus rivals. Els homes de Míchel Sánchez, que torna a casa, visitarà Vallecas dissabte a les 14 hores, un horari que s'està convertint en habitual. El Madrid, per la seva part, tancarà el dia amb la visita del València a la capital (21 hores). És a dir, que el Madrid, entre avui i la setmana vinent, es disputa els sis punts davant la seva afició. Cada detall compta, pel campionat.

L'Atlètic de Madrid, tercer en discòrdia tenint en compte que disposa d'un as a la màniga en forma de partit pendent, jugarà l'endemà al Wanda Metropolitano contra el Vila-real (21 hores). El Barça haurà jugat a la tarda, a Montjuïc, contra l'Alabès (16.15 hores).

Després, hi haurà l'aturada de seleccions. Un bon moment per prendre un respir, ja que s'intueix un tram de competició molt estressant, el final d'any.

El Girona, encara viu a la Copa del Rei, i sabent que es pren cada partit amb la importància necessària, tindrà marcada amb vermell la visita al camp del Barça, del cap de setmana del 9 i 10 de desembre. Ara mateix, i amb l'Espanyol a la Segona Divisió, el Girona és el primer equip de Catalunya. Això, pel que fa a resultats, és inqüestionable i un motiu d'orgull per als equips humils.

Ja ho deia Javier Aguirre, que a la Lliga li beneficiava que conjunts com el Girona trenquessin la monotonia i se situessin en la part alta de la classificació. Ahir, Míchel ja va reconèixer la possibilitat real de competir entre els sis primers. Potser en unes setmanes la primera posició serà l'objectiu coral. Tant de bo ho sigui. Tant de bo.