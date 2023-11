El Girona ja disposa del principal document que necessitava per poder posar la primera pedra del projecte de la City Football Academy Girona a Vilablareix. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona ha aprovat en la reunió que ha tingut lloc aquest migdia el trasllat dels dos camps de futbol del Girona FC que ara són a Vilobí d’Onyar (PGA) a Vilablareix. És a dir, a partir del moment que l’Ajuntament de Vilablareix doni la llicència d’obres de manera definitiva -el consistori va fer l’aprovació inicial i estava esperant la resposta d’Urbanisme-, el club blanc-i-vermell posarà en marxa la primera fase del projecte en la qual el primer equip deixarà d’entrenar a La Vinya i passarà a desenvolupar el seu dia a dia al Pla de la Massana del municipi del Gironès.

En cap cas, però, s'ha donat llum verda a la construcció de la Ciutat Esportiva, que requerirà una nova tramitació urbanística, tal com han assegurat fonts d’Urbanisme a Diari de Girona. El Girona encara no ha fet la petició a l’Ajuntament de Vilablareix per a la construcció de la segona fase, que constarà de cinc camps més i tota la infrastructura necessària per acollir el futbol base, femení, Genuine i les oficines, que deixaran de tenir seu a Montilivi.

Ara, només falten un parell de tràmits per engegar el trasllat dels de Míchel a Vilablareix. Segons va explicar l’entitat gironina en la presentació del projecte el febrer de 2023, en la primera fase es construiran dos camps de gespa híbrida i s’instal·laran mòduls per a usos esportius amb els despatxos, el gimnàs i els vestuaris per poder integrar al primer equip. Aquesta és l’aprovació que ha fet avui Urbanisme i, pròximament, l’Ajuntament de Vilablareix.

L’inici de les obres, que a priori havien de començar el passat mes de setembre per poder-hi anar a entrenar des del gener de 2024, s’ha retardat més del previst per qüestions burocràtiques, ja que Urbanisme va ajornar el passat mes d’octubre la decisió sobre la Ciutat Esportiva del Girona -aprovació o desestimació del «PAE (Pla Especial Urbanístic) en SNU (Sòl No Urbanitzable) per a la implantació d’una àrea esportiva»- fins avui. En aquest cas, s’ha aprovat únicament la construcció dels dos primers camps d’entrenament a Vilablareix, que és la sol·licitud que havia fet el club.

En aquest sentit, el director general del City Football Group (CFG), Ferran Soriano, va comentar en una entrevista a RAC1 que les obres de la Ciutat Esportiva de Vilablareix començarien «aviat» i que a l’estiu vinent ja hi haurà la primera fase construïda. En principi, doncs, els blanc-i-vermells treballaran al seu nou centre d’entrenament la temporada 2024/25.

A partir d’aquí, el club haurà d’iniciar de nou els tràmits per sol·licitar la construcció de la segona fase del projecte de la Ciutat Esportiva. De moment, no s’ha fet la tramitació urbanística.

Fins ara, la principal problemàtica amb la qual s’ha trobat el Girona, després de fer efectiva la compra de La Massana, és que els terrenys, d’aproximadament 23 hectàrees, situats al terme municipal de Vilablareix entre l’autopista AP7, la casa de colònies el Bosc de la Massana i el Mas Marroch han de passar de sòl rústic a equipaments o serveis. Un cop aconseguits els permisos per a la primera fase, el procés de la segona hauria de ser similar.

Així doncs, tot apunta que les obres per construir els dos primers camps d’entrenament per al primer equip començaran ben aviat. La inversió prevista, en total, és de 25 milions d’euros.