Segurament el Girona actual no s’entendria sense ell. Ni el d’ara ni el de fa uns anys. De fet, ja en fa quinze que hi va arribar i ara presumeix, vestit com un dandy, de ser el delegat del líder de Primera Divisió. Entre rialla i rialla, Javi Galiano (Valladolid, 1959) confessa que ha plorat més d’un cop pel Girona i que espera poder-se jubilar havent acompanyat el Girona a Europa.

Acaba de fer 64 anys. Pensa en la jubilació?

És un estat d’ànim. (Riu). Ara mateix no hi penso pas. Vivim un moment dolç i bonic i arribar a Europa seria una passada pel Girona, per la ciutat, pels nanos, pel cos tècnic i per mi. Una cirereta al pastís impensable fa quinze anys quan vaig arribar.

No es pensarà retirar sense haver estat amb el Girona a Europa?

Posaré el meu granet de sorra per intentar retirar-me havent estat a Europa amb el Girona.

Què pensa quan obre el diari o mira el mòbil i veu el Girona líder de Primera?

És una sensació gratificant. Fa ben poc érem a Segona i miràvem si ens atrapaven, amb tots els respectes, el Burgos o el Racing de Santander i ara, mirem si ho fan el Barça o l’Atlètic de Madrid. Collons, si fa quatre dies la cosa era ben diferent!

Qui ho havia de dir amb les penúries que ha viscut vostè al club...

Sí. Hi va haver un abans i un després de l’any de Rubi (2012-13). Als primers anys era mantenir-nos a Segona com fos, després aquella temporada vam tenir a punt de caramel l’ascens a Primera contra equips com Vila-real, Elx o Almeria. Sí que l’any següent ens vam salvar contra el Dépor en l’última jornada, però després sempre hem estat a dalt de tot fent play-off o pujant.

El canvi quan es fa?

Rubi obre la porta. Després, amb la manera de fer les coses de la nova propietat i del director esportiu es va fer el clic i el pas endavant cap a on som. Estàvem molt coixos fins llavors. Teníem cinc o sis directors generals i un parell de directors esportius per temporada. A dins, un dia era A, l’endemà B, l’altre C i al final, cap valia. Amb els nous propietaris va arribar l’estabilitat a tots els àmbits.

Ha plorat pel Girona?

Sí. Molts cops.

D’alegria o de tristor?

Més d’alegria. Però també de tristor. El dia que baixem matemàticament a Segona al camp de l’Alabès en l’últim partit a Primera em va tocar la fibra. M’esperava alguna cosa a darrera hora. Un 0-5 o així.

De debò? Devia ser l’únic que s’ho esperava.

(Riu). El futbol és així. Jo i en Jota (encarregat de material) hi confiàvem.

Quin és el pitjor moment que ha viscut al Girona?

Uns quants...Lugo, l’Osasuna, el descens...Si n’he de triar un, el partit de l’Elx. Era arreglar i recuperar de seguida tot el que havíem aconseguit i que havíem perdut d’una manera estranya amb aquell descens. L’expulsió d’Stuani ens va fer molt de mal. Va ser duríssim.

Quin dels dos ascensos va viure més intensament?

El segon. Vam entrar al play-off gairebé de casualitat gràcies a dues parades de Juan Carlos a Burgos i llavors arribem a la final gràcies al golarro de Borja García a Eibar. A Tenerife es va fer un plantejament genial. Quan ens van empatar, l’equip va continuar a la seva, com fem ara quan ens marquen. Vam tenir el premi quan, per mi, era el play-off en què menys possibilitats teníem.

Líders i amb una dinàmica encisadora. Algú l’ha felicitat especialment?

Molta gent. El delegat del Barça, Carles Naval, l’ex de l’Espanyol Calzón... Estem fent una cosa única. Em pregunten, «què fa el delegat del líder de Primera Divisió?». Mai m’ho hauria imaginat.

Vostè que és ben a prop seu a la banqueta, com és Míchel durant els partits?

Molt intens. Quan arriba a casa i fa la baixada de tensió ha de ser igual d’intensa que la pujada. Ell està a tres mil i ens hi fa estar a tots. Tant pel bo com pel dolent. A part és que té una visió especial. El que la gent encara no ha vist, ell ja ho està comentant.

Ara està més calmat.

De vegades és massa expressiu. Aquesta temporada està molt bé i no ha vist cap targeta groga. Toco fusta! Ja he parlat massa...I miri que m’ha promès que no li tornarien a ensenyar cap targeta. També m’ho va prometre l’any passat...

L’ha renyat mai a vostè?

Li faré una confessió. A l’època que l’expulsaven molt sovint, li vaig dir «si t’emprenyes, dirigeix-te a mi per desfogar-te. L’àrbitre sentirà el mateix, però com que l’esbroncada me la clavaràs a mi, ell no tindrà arguments per amonestar-te». Aquest és l’acord que tenim perquè no l’expulsin. Jo com que sóc impermeable, em rellisca tot.

Quina és la tasca del delegat?

A cada club és diferent. A part de preparar els viatges, entro els contractes que fan els advocats i director esportiu a la Lliga, a la Federació...També dono un cop de mà en els recursos i al·legacions i porto al dia les estadístiques de targetes nostres i dels rivals per estar al cas de possibles alineacions indegudes. Entre altres.

El bar Pencil ha estat sempre un lloc tradicional on s’hi podien trobar jugadors del Girona. Encara n’hi vénen o és més difícil ara?

Encara, encara. Abans era més fàcil perquè tots vivien a Girona. Ara la majoria viu al PGA de Caldes, Fornells o al Golf de Sant Julià de Ramis. Abans també hi havia molta afició a jugar a cartes i fèiem moltes partides de Pocha i Butifarra. Jo i Jota érem els millors. Ara a l’autobús encara hi juguen de vegades Borja García, Yangel, Aleix, Iván Martín...

Sembla que ara s’imposa la moda d’exjugador més que d’exàrbitre per fer de delegat.

Aviam pels àrbitres és diferent ser d’un equip. Jo perquè tenia els meus amics al Girona i fins i tot els anava a veure quan estava en actiu com a àrbitre. Un cop vaig fer d’assistent en un Mallorca-Madrid un dissabte i l’endemà anava amb vaixell cap a Menorca veient un Sporting Maonès-Girona de Segona B. Era amic de Morata, Alfons Muñoz, de Raül Agné...Tot el dia estava amb ells, com vols que no fos del Girona?

Perquè prosperi un recurs cal fer literatura o saber-ne de reglament?

Ara ha canviat molt la cosa. Perquè treguin una targeta cal ser un error manifest de l’àrbitre. Abans, m’havien arribat a treure dues vermelles, a Lekic i Mata.

S’ho passa més bé fent de delegat o abans quan era àrbitre?

Miri, jo vaig xiular el primer partit de Guardiola a Banyoles. És diferent. Ara som una pinya, un equip que busca el mateix. La vida de l’àrbitre és una solitud. Això sí, és una adrenalina diferent. Quan vaig plegar, el que més enyorava era aquesta adrenalina. Amb trenta anys arbitrant, imagini’s...

Quan entra al club al 2008 tenia una botiga de llaminadures (El xiulet). Veia la feina de delegat per dedicar-s’hi a llarg termini o més aviat com quelcom provisional?

Quan vam pujar, em sembla que tothom es pensava que allò no era gaire estable. Recordi què va passar el segon any amb el penal de Kiko Ratón... Al principi compaginava la botiga i el futbol, que era la meva vida. Després ja la vaig tancar. Si haguéssi baixat, ja hauria trobat alguna cosa.

Té la sensació que el Girona ha penjat d’un fil molts cops?

Completament. Hi ha hagut uns quants moments de vida o mort. Fins que no hem tingut aquesta estabilitat en què la propietat aportava seguretat institucional i econòmica, sí. Tot i això, els diners no ho fan tot.

Manté la idea d’escriure un llibre amb els secrets del vestidor quan es retiri?

Alguna cosa tinc escrita ja. Seran petits articles amb anècdotes i històries de coses sucoses que es puguin dir. Des del respecte, sempre.

Expliqui-me’n alguna d’algun jugador que no ens llegeixi: Agostinho Cá, Muric, Doumbia...

Aviam. Fa uns deu anys teníem un jugador despistat com ell mateix, que sempre es deixava una cosa o altra. Els dies de partit jo i Jota sempre som els últims de sortir de Montilivi. Un dia resulta que quan sortim, ja de nit, ens trobem la xicota d’un jugador sola a fora. «On és en tal?», ens va preguntar. Li vam respondre que ja se n’havia anat feia estona. Després el va trucar i resulta que ja era a casa amb el pijama posat i se n’havia endescuidat d’ella...La vam haver de dur nosaltres a casa. M’imagino l’esbroncada que li devia caure. (Es trenca de riure).

Déu n’hi do...Com aquestes, mil, oi?

Va que m’animo. Un altre dia, la mateixa temporada estàvem fent el toc aquí al Pencil amb Felipe, Jandro i tota una colla. Havia vingut el pare d’un jugador i resulta que tenia un ull de vidre. Amb aquestes, que l’home aprofita que Felipe se’n va un moment al lavabo per treure’s l’ull i ficar-lo al got de Coca-cola que es bevia... Ja es pot imaginar la reacció de Feli...I la resta, primer al·lucinant i, de seguida, per terra morint-nos de riure. (Plora de riure).