Montilivi, una assegurança de bons resultats

Casa sempre és sinònim d'estar bé. I el Girona no només hi està bé, a Montilivi, sinó que hi està de fabula. Des del retorn a Primera Divisió, ja amb Míchel Sánchez a la banqueta, l'estadi blanc-i-vermell és una assegurança de bons resultats: acumula quinze victòries en vint-i-cinc partits, cinc de sis aquesta temporada. En l'altra etapa del club a l'elit, es van viure onze victòries: vuit amb Pablo Machín i tres amb Eusebio Sacristán.

Dilluns, l'equip de moda del futbol europeu i líder de la Lliga espanyola es retrobarà amb els seus aficionats en el partit contra l'Athletic Club a l'estadi (21 hores, GOL). Fa molts dies que no coincideixen, gairebé cosa d'un mes des d'un llunyà 27 d'octubre. Va ser la nit que Yangel Herrera va marcar en temps de descompte contra el Celta (1-0) per situar la primera posició provisional, que el Madrid va arrabassar-los l'endemà, en el clàssic, guanyant al Barça. En aquest període de temps, la doble victòria a Pamplona i Vallecas ha transformat la provisionalitat en una bonica realitat, patacades blanques incloses, que els gironins volen allargar el màxim possible. I, si ens agafem als registres que els de Míchel col·leccionen al costat de la seva afició, i sense voler cridar al mal temps, la cosa fa patxoca. Aquest curs, en què tot surt bé, perquè lluny de Montilivi no s'hi ha ni perdut, el Girona presenta cinc victòries en sis jornades. Tan sols el Madrid va rascar alguna cosa de l'estadi (0-3), i això que al cap de cinc minuts ja hauria pogut anar perdent 2-0. El Getafe, el Las Palmas, el Mallorca, l'Almeria i l'esmentat Celta no van tenir res a fer. Aquesta és una de les virtuts del Girona de Míchel, que ja l'any passat, va saber traduir la seva prèsencia a l'estadi en resultats positius al seu favor. Deu victòries en dinou partits va ser el balanç d'un conjunt que, com a punt àlgid, va esclafar el Madrid (4-2), en una nit màgica amb el recordat pòquer de Taty Castellanos. També van caure el Getafe, el Valladolid, l'Athletic Club, el Sevilla, el València, l'Almeria, l'Espanyol, l'Elx i el Mallorca. Les relliscades van arribar en forma d'empats (3, amb el Cadis, l'Osasuna i el Rayo Vallecano) i derrotes (6, davant del Celta, Reial Societat, Barça, Atlètic de Madrid, Vila-real i Betis). Sigui com sigui, uns resultats admirables que aquest any s'han millorat. Els opositors a la Ciutat Esportiva es plantegen portar als jutjats la concessió del permís per iniciar les obres Machín i Eusebio El Girona actual, que duu cinc victòries consecutives (el rècord a Primera són sis, també d'aquest curs, i en total en té onze en dotze partits, descomptat l'empat inicial), també va aconseguir, sota el mandat de Míchel, grans números a l'estadi en l'any de l'ascens de Segona a Primera, la temporada 2021-22: tretze victòries, tres empats i cinc derrotes, malgrat que la fita, en els partits decisius, es va aconseguir guanyant a Eibar i a Tenerife, perquè el Girona no va ser capaç de batre'ls en els seus partits a casa de play-off. Avui, tot plegat importa poc. Retrocedim una mica i recordem com va ser l'estrena del Girona a Primera, amb un quatre de sis punts sonat contra l'Atlètic de Madrid (2-2) i el Màlaga (1-0). Aquell curs 2017-18, amb Pablo Machín com a entrenador, el balanç a Montilivi va ser molt i molt bo: vuit victòries, tres empats i vuit derrotes. Per tractar-se d'un nouvingut, la cosa prometia. Especialment, amb la gran dinàmica aconseguida entre el desembre i el març, on els blanc-i-vermells van edificar la seva primera permanència amb sis triomfs seguits a casa. El Getafe (1-0), el Las Palmas (6-0, i el hat-trick d'Olunga), l'Athletic Club (2-0), el Leganés (3-0), el Celta (1-0) i el Deportivo (2-0). Un divuit de divuit que ni Míchel Sánchez ha pogut signar. Qui sap si aquest serà el seu pròxim repte. La pel·lícula de terror va arribar amb Eusebio Sacristán, on a banda de perdre la categoria, el Girona va oferir unes actuacions a l'estadi poc estimulants. Tan sols tres victòries en dinou partits (sis empats i deu derrotes), van fer que la permanència fos inabastable. La darrera va arribar pràcticament al final de la Lliga, contra el Sevilla, permetent que l'afició somiés de valent, però una derrota, també a casa contra el Llevant, va eliminar qualsevol opció factible. Avui, el Girona 2023-24 somia, però per coses inimaginables. Actualment, des de la seva posició de privilegi, no es marca cap mena de límit. Només pensa a guanyar, guanyar i continuar guanyant. Especialment, a Montilivi.