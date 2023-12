Ni un equip de Primera RFEF ni un de Primera Divisió. El rival del Girona als setzens de final de la Copa del Rei serà l’Elx. Així ho va determinar el sorteig que es va fer ahir a la seu de la Federació Espanyola a las Rozas, que va aparellar gironins i il·licitans en aquesta tercera ronda que es jugarà a partit únic al Martínez Valero el dissabte 6 de gener (18:00). Serà tot just tres dies després de rebre l’Atlètic de Madrid a Montilivi el dimecres 3 a 2/4 de 10 del vespre. L’Elx va baixar la temporada passada a Segona i actualment ocupa la novena posició, a tocar del play-off. Sota la batuta de l’argentí Sebastián Beccacece, l’equip manté el bloc dels darrers anys a Primera amb homes com Badia, Bigas, Fidel, Morente o l’exblanc-i-vermell Clerc. A més a més, s’ha reforçat amb Sergio León i Plano (Valladolid), Febas (Màlaga) o Garcés (Tenerife).

L’Elx no és un rival de gaire bon record per al Girona. El conjunt il·licità va deixar sense ascens els gironins en la final del play-off del curs 2019-20 amb el gol de Milla en l’afegit (0-1). Des d’aquell però, ja ha plogut força i ara els papers estan canviats. Tant que mentre l’Elx intenta escalar llocs a Segona, el Girona és el líder de Primera. Ningú ho hauria dit aquella fatídica nit d’agost de fa tres anys. De precedents n’hi ha de més recents entre dos clubs que, sense anar més lluny, es van veure les cares la temporada passada a Primera amb doble victòria gironina: 2-0 a Montilivi i 1-2 a Elx. Per tant, el darrer duel a l’estadi il·licità va ser favorable als gironins gràcies als gols de Castellanos i Iván Martín. A la Copa, l’Elx ha eliminat el Girona dos cops (58-59 i 76-77).

D’aquesta manera, el Girona tornarà a terres alacantines després d’eliminar l’Oriola (2-5). A la primera eliminatòria, els de Míchel van patir per desfer-se del San Roque de Lepe (1-2). En cas de superar l’Elx, el calendari se li atapeiria al Girona, perquè els vuitens de final serien el 17-18 de gener i, si es continua endavant, els quarts de final la setmana següent, el 24 o 25. Sempre, fins a les semifinals, les eliminatòries són a partit únic.

D'altres duels destacats d'aquesta ronda, que també és a partit únic i es disputarà el cap de setmana del 6 i 7 de gener són el Barbastre-Barça, l'Arandina-Madrid o l'Espanyol-Getafe.

Eliminatòries de setzens de final