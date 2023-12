«Si els propietaris del Girona acaben la seva obra, seran els supermagnífics»

Poques persones poden parlar del Girona amb la saviesa de Benjamí Colomer. Nascut el 1930, l’any de la fundació del club, ha dedicat tota la vida al blanc-i-vermell i també ha posat molts diners perquè en l’actualitat puguem gaudir veient al líder de Primera a Montilivi.

Després de tants i tants anys seguint el Girona, s’hauria imaginat mai veure’l líder en solitari de Primera Divisió?

Moltes vegades, dormint, he somiat que anàvem a Madrid i quedàvem campions de Copa. Però ser líders a la Lliga... Mai. El Girona està en plena revolució. I Míchel ha revolucionat el futbol modern.

Va veure el partit davant el Barça? Fa poc va dir a TV3 que guanyar al Barça seria el màxim.

Sí, i tant. És la satisfacció més gran de la meva vida, futbolísticament parlant.

Llavors, li queda algun desig per complir amb el Girona?

Que continuï igual que ara. I que no faci cap tonteria. Amb la plantilla que tenim, segur que al mes de juny hi haurà jugadors amb ofertes. Caldrà veure què passa...

Guanyar la Lliga és possible?

Per què no? El Girona està demostrant que és el millor. Molt millor que cap altre equip. Crec que seria necessari que al mercat d’hivern arribessin un parell de reforços per tenir fons d’armari i poder fer canvis en cas de lesió o qualsevol baixa. Així tindrem més garanties.

Míchel és un fora de sèrie. Ha fet una innovació amb el lateral-migcampista i serà el successor de Pep Guardiola

Míchel és diferent a la resta d’entrenadors que ha tingut el Girona?

Míchel és un entrenador molt especial. És un home que ho té tot. Quan el veus a la televisió, dona gust. Se’l veu tan feliç i explica les coses amb una simpatia... A part que tàcticament està demostrant ser un fora de sèrie. El descobriment que ha fet del lateral-migcampista... És una innovació en el futbol i d’aquí a quatre dies tothom l’imitarà. Com va dir Jaume Creixell, el príncep de Guardiola és Míchel. Serà el seu successor, està clar.

Coneix a Míchel?

Personalment, no. Suposo que algun dia el coneixeré. M’agradaria.

Sent el soci número 3, les haurà vist de tots colors. Amb quin moment es queda?

Sempre em quedaré amb l’època en què vaig ser president (1959-67). Eren temps diferents. El futbol era dels socis i se sostenia pel què podien aportar els directius o el president. Aleshores, no hi havia subvencions ni ningú t’ajudava. Amb l’Ajuntament no s’hi podia comptar. Al contrari. Tot eren impostos. Un desastre. Havíem de viure amb el que teníem.

Econòmicament, va ser dur?

Puc dir tranquil·lament que jo no vaig deixar cap deute. En canvi, sí que me’n vaig trobar. Quan es firmen crèdits, algú els ha de pagar i aquest algú vaig ser jo. Em vaig trobar de president sense saber-ho, escollit en una tertúlia, i el club recent descendit de Segona Divisió. Tenia un bon merder, però la meva idea va ser fer un equip amb jugadors de la província i tirar endavant. La gent de casa viu aquí, que surt més barat, i sempre corre més que els altres.

Què es manté de l’etapa en què va ser president?

El Girona. La vida del club ha estat possible gràcies a tot un historial de senyors que l’han mantingut al llarg dels anys. El camp que vam fer uns quants socis (Els set magnífics) amb els nostres cèntims encara perdura. Si no hi hagués Montilivi, què? Parlen de fer-lo més gran, però algú el va haver de fer en el seu dia i vam ser gent del Girona.

Van tenir gaires problemes per fer realitat el projecte?

No, la veritat. Vam comptar amb l’ajuda de la Caixa Girona, que ens va donar el préstec, i més tard de l’alcalde Joaquim Nadal, que ens va pagar el dèficit. A més a més, el director general Joan Vergés ens va perdonar els interessos. Hi ha molta gent de Girona que ha posat el seu granet de sorra al club. Fins i tot, hi ha hagut presidents que s’han arruïnat. Se’ls ha de tenir en compte perquè, gràcies a ells, s’ha arribat fins a on som ara.

Va recuperar mai la inversió que va fer de la seva butxaca pel Girona?

No. Mai. El president que es posa en un club petit ja sap que ha d’apujinar. El futbol és tan imprevisible... Recordo que em deia a mi mateix: ‘diumenge ve el líder i faré una taquilla increïble’ i aquell dia es fotia a ploure..., o ‘aquest jugador ens farà millors’ i després es lesionava... Fas un pressupost de 10 i al final són 14 o 15.

Recorda alguna despesa que va tenir i no s’esperava?

En la meva primera temporada com a president, el Barça ens va oferir disputar de manera gratuïta un amistós per Fires de Sant Narcís del 1959. A la hora de la veritat, però, ens van dir que si volíem que jugués Kubala havíem de pagar 10 milions de pessetes o es quedava a la banqueta i no sortia al terreny de joc. Tothom havia vingut a veure jugar Kubala, així que els vaig pagar.

Kubala a Vista Alegre



Per Fires de 1959, GironaFC i FC Barcelona van jugar un partit amistós (6-8 pels barcelonistes)



Retall del llibre de Jaume Curbet amb les alineacions



Kubala recollint el trofeu entregat pel president Benjamí Colomer amb Pitu Viñas i Joan Duran observant pic.twitter.com/djEAj0gNmE — Albert Mateos Poch (@MateosPoch) 4 de marzo de 2022

Ho tornaria a fer, però?

Quan vaig fer 90 anys el 2020, els exjugadors em van fer un homenatge. Eren un centenar i em van fer una placa, vaig quedar molt emocionat. Després, vam estar parlant i, quan em van preguntar si els 13 anys dedicats al Girona havien valgut la pena, els vaig dir el mateix que respondré avui: Sí, han valgut la pena perquè veig que no van ser per res. Vaig posar molts diners, sí, però com que treballava, era solter i podia gastar-los, ja està. No vaig fer mal a ningú.

Penyistes i directius de la Federació han assistit avui a l'homenatge a Benjamí Colomer, ex-president del @GironaFC entre 1959 i 1967. L'acte ha comptat amb la presència de nombrosos veterans de l'entitat. Història viva del club! #Gironisme pic.twitter.com/CiNtE3XAEd — Federació Penyes Girona FC (@FPGironaFC) 24 de enero de 2020

Se’n penedeix d’alguna cosa?

En la meva època, als anys 60, el futbol era una vàlvula d’escapament. Hi havia la dictadura, però si no et posaves en la política vivies correctament. Ara bé, no t’ajudava ningú. Un dia vaig anar a veure el president d’una institució important -no diré el nom- per demanar-li ajuda. Els diumenges venien els nanos de l’Hospici, que eren bastants i disfrutàven un munt als partits, i jo estava content que vinguessin, però ho feien de franc. Així que li vaig demanar al polític que comprés 20 o 30 carnets infantils, que a ell no li representava res... Em va contestar que no em preocupés, que no vindrien mai més. I van deixar de venir... Què et sembla? Ho tinc gravat al cor.

On podia trobar ajuda, doncs?

Tinc dues anècdotes amb dos empresaris de Girona. El director de Fundiciones Albert em va trucar quan van nomenar-me president per demanar-me que li portés els carnets a canvi de 10.000 pessetes. Era un soci dels bons, dels que s’estimen el Girona. En canvi, el director d’una fàbrica molt important em va dir que ho sentia molt però que no podia pagar res pels carnets quan el vaig anar a veure per oferir-li. Aquesta és la diferència. Algú amb un negoci petit i humil, t’ajuda; mentre que algú que guanya fortunes, no. Sense l’esforç de gironins anònims, el Girona no seria on és ara. Ha costat més o menys, però sempre ens n’hem acabat sortint perquè com diu la dita ‘quan es tanca una porta, s’obre una finestra’.

Qui serien en l’actualitat Els set magnífics?

Encara és aviat per saber-ho. Veurem com acaba aquesta aventura del Girona. De moment, els senyors que hi ha a la propietat són magnífics (City Football Group 47%, Girona Football Group 16% i Marcelo Claure 35%). Si acaben la seva obra i compleixen el seu projecte al club, seran els supermagnífics.

Creu que Montilivi s’ha quedat obsolet?

No hi ha cap obra que no s’hagi de reformar. Montilivi és vell, antic, incòmode i s’està fent petit. Girona ha crescut. A diferència d’ara, abans la ciutat tenia uns 50.000 habitants (102.666 en l’actualitat) i no es comptava amb tota la província. És de sentit comú.

Es parla del nou estadi. Li agradaria que seguís ubicat a Montilivi?

És clar. Si es pot reformar, canviar-lo de lloc seria una tonteria. On hauríem d’anar? Molt lluny, segur. Montilivi està bé. Segur que amb les tècniques de construcció que hi ha, podran treure profit a l’estadi que hi ha. Només cal trobar la manera de fer-ho.

Encara va a Montilivi?

Molt poques vegades. Els horaris no són bons, a les dues del migdia o a les nou del vespre, i jo ja soc gran. Normalment, a les tardes no em moc de casa. Per mi anar a veure el futbol és incòmode. M’agrada seguir-lo, però ho faig igualment des de la televisió.

Per anar a veure un partit de la Champions la temporada vinent, hi aniria, però?

Probablement. Faria l’esforç, i tant que sí! Soc soci i abonat. Tinc seient a Montilivi.

Li agrada veure cada vegada més nens i nenes amb les samarretes del Girona?

En la meva joventut, semblava que només es podia ser del Barça o l’Espanyol. Jo sempre he defensat que Barcelona és l’enemic natural que tenim els gironins. Com pot ser que la gent de Girona no sigui del Girona? S’ha de ser de l’equip de la nostra ciutat i donar-li vida. Si no ho fem nosaltres, la gent de Barcelona no vindrà pas a gastar a casa nostra. La meva gran lluita sempre ha estat aquesta.

Fa l’efecte que no és gaire del Barça, vostè...

El Barça té la mania d’emportar-se els nostres nanos. Quan veu que hi ha un jugador bo a la base del Girona, parla amb la família i adéu. El Barça no és un rival, és un enemic perquè no lluita amb les mateixes armes i s’aprofita de la situació del demés.

Es va trobar amb algun cas similar?

El més gros va ser el de Garcia Castany. Per intentar que no s’escapessin els jugadors gironins, vaig fer acords de filiació amb clubs com la Salle o el Salt. Ell era juvenil del Salt-Girona i destacava perquè era molt bo. El Barça el volia tant sí com no, però de franc. El pare em pressionava perquè jo no volia deixar-lo marxar gratis. Em van arribar a amenaçar i tot, ho vaig passar molt malament. Al final va sortir gratis al Barça... I saps què va fer el Barça? El va vendre al Saragossa. A nosaltres no ens volien pagar, però ells després van cobrar. Ha passat gairebé el mateix amb Oriol Romeu. Ens treuen el millor jugador que teníem només per fer-nos la punyeta, perquè ells no el fan jugar. Sovint, abans de marxar, els jugadors haurien de recordar que al pot petit hi ha la bona confitura. Mira l’Èric Garcia, al Barça era l’últim i aquí és el número u. Ha perdut venint a Girona? Em penso que tot al contrari.

També n’hi haurà algun que ha decidit quedar-se...

Hi ha molts jugadors fidels al Girona, que no han volgut marxar mai. Farró no va voler marxar mai, ja podia venir el Barça o qui fos.

De la mateixa manera que hi ha aficionats fidels.

La majoria de gent que va a veure el Girona només vol gaudir del futbol i guanyar. Se’ls en fot si hi ha una junta o qualsevol història. El problema és que el dia que el Girona deixi de guanyar, molta gent deixarà d’anar-hi i es deixarà de generar.

S’ha apuntat notes!

No volia deixar-me res... Per exemple, he d’afegir que Míchel té molt clar quins jugadors vol i mai li faran una camarilla. Samu Saiz és un futbolista extraordinari, però fotia nosa. Era massa bo pel Girona perquè volia ser només ell i s’ho volia fer tot ell. Míchel va preferir que marxés. Això demostra que és un entrenador amb pebrots. Té una plantilla amb individualitats, però les reuneix en un mateix grup. Tenim sort amb ell.