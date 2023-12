El Girona està de moda. Montilivi s’omple i exhaureix les entrades abans del dia de partit; l’equip de Míchel omple les portades dels principals diaris esportius i també en parlen els mitjans internacionals; i, al seu torn, l’afició embogeix per conèixer als líders de Primera Divisió. Aquesta tarda, centenars d’aficionats han arribat a fer fins a dues hores de cua per aconseguir una firma dels jugadors ucraïnesos Viktor Tsygankov i Artem Dovbyk en l’acte que ha organitzat el club blanc-i-vermell a la botiga de la Rambla.

Tsygankov i Dovbyk arribaven a la botiga a les sis de la tarda -i s’hi han estat una hora ben bona, fins a les set-, però, per si de cas, uns quants seguidors han preferit ser prudents i començar a fer cua molt abans de l’hora que els havia citat el club. En risc hi havia quedar-se sense veure als seus ídols.

Ha sigut el cas de la Carla Faixedas. La gironina, de 13 anys, ha anat a la signatura d’autògrafs acompanyada del seu avi i els dos s'han plantat a la porta de la botiga a les quatre de la tarda. Hi havia molta expectació. «Em fa molta il·lusió. Ja he vingut altres dies a les firmes de jugadors», assegurava impacient per a què obrissin les portes i ser la primera en saludar Tsygankov i Dovbyk.

Faixedas no pot evitar parlar sobre el brillant moment de l’equip de Míchel, líder en solitari de LaLiga EA Sports amb 41 punts de 48 possibles, després de guanyar el Barça a Montjuïc (2-4), i tan sols una única derrota contra el Reial Madrid (0-3). «No m’hauria imaginat mai que el Girona seria líder de Primera Divisió, però juga molt bé i s’ho mereix», diu. Alhora, explica que a l’institut tothom s’il·lusiona amb el conjunt blanc-i-vermell i que «tant si guanya com si perd, jo sempre estic orgullosa de l’equip»: «Sovint porto la samarreta. No podria dir un jugador preferit perquè tots són molt bons, tot i que si n’he de dir un aquest seria Stuani. També m’agrada molt Míchel. L’any vinent segur que jugarem a Europa».

Escoltar l’himne de la Champions a Montilivi seria el súmmum. Així ho considera també Daniel Guerrero Navas, que és soci del club blanc-i-vermell. A diferència de la Carla, ell feia menys que esperava, encara que això no treu que va fer una hora de cua per aconseguir la firma dels ucraïnesos. En Daniel ha arribat a les cinc de la tarda a la Rambla. «M’agrada la il·lusió que hi posa l’equip. Es veu que els jugadors i el cos tècnic hi posen ganes. També el projecte i tot el que l’envolta. Estic flipant massa amb el Girona. Gaudeixo un munt aquesta temporada. Mai m’hauria imaginat que les coses ens anessin tan bé i espero que continguem així», manifesta.

Sobre l’extrem i el davanter ucraïnesos, en Daniel insisteix que «hem de fitxar més jugadors d’Ucraïna, està clar». «Disfruto molt veient els partits del Girona i com juga l’equip. Contra el Barça primer firmava l’empat, perquè és el Barça, però poder emportar-nos la victòria va ser encara millor. Com bé diu Míchel, estem en una nova dimensió. Podem guanyar la Lliga i l’any vinent jugar a la Champions. Tant de bo vingui un equip gran a Montilivi i ho celebrem amb més triomfs», ha comentat.

Gairebé mig miler d’aficionats han tingut l’oportunitat de compartir una estona amb Tsygankov i Dovbyk. A part d’aconseguir el seu autògraf, els seguidors s'han pogut ferfotos amb els jugadors i també transmetre’ls energia de cara al pròxim partit contra l’Alabès.