Ni vertigen ni por. Res. Aquest Girona és una màquina de fer futbol. Però no pas un futbol qualsevol. El que fa aquest equip és futbol total. Tothom vol jugar i ningú vol ser canviat. Normal, perquè s'ho passen pipa al camp. Només així s'entén com els de Míchel van liquidar l'Alabès amb una superioritat infinita en una altra obra d'art a Montilivi. Com si fos un tifó, el Girona va anar per feina ja a la primera part i, primer Dovbyk i després Portu van encarrilar el partit. A la represa, una gran acció individual de Couto va acabar amb un penal que va transformar Dovbyk amb la sentència. Feina feta i cap a casa. Toca pensar en el Betis dijous.

El Girona arribava al partit, segurament per primera vegada a la història, amb l'etiqueta de favorit en un partit de Primera. Un escenari, o dimensió, amb els quals l'equip tenia el repte de conviure. És el que té venir de guanyar al camp del Barça (2-4), que genera una riuada d'elogis que poden fer trontollar anímicament un equip que no està avesat a rebre-les. Fins ara, no havia estat el cas. Tsygankov finalment no va poder ser de la partida per lesió i l'escollit per suplir l'ucraïnès va ser Portu. Amb el murcià a l'onze i Stuani sancionat, Míchel deixava la banqueta amb poca pólvora. Mentrestant, l'Alabès, tot al contrari que els gironins va sortir d'entrada amb un onze extremadament defensiu amb únicament Samu com a amenaça. Això sí, quina amenaça.

El Girona va entrar bé al partit. Intens i decidit a buscar el gol i de seguida va començar a trepitjar àrea. Dovbyk va estar a punt de rematar a gol una bona centrada de Couto des de la dreta. Era el primer avís. L'equip combinava i s'agradava mentre l'Alabès perseguia la pilota rere els gironins com un pollastre sense cap. La màquina rutllava i el premi arribaria. Seria en una acció per la dreta en què Sivera refusaria un primer xut de Couto i el refús l'enviaria Dovbyk de cap al fons de la porteria. L'ucraïnès, un cop més, obria la llauna.

El setge no s'aturaria i el Girona continuaria rondant la porteria d'un Alabès que, llevat d'un cop de cap tímid de Samu va estar desaparegut en atac tota la primera part. El color blanc-i-vermell tenyia l'àrea visitant. Com un animal que flaira sang el Girona va esperar el moment just per tornar a mossegar. Ho va fer Portu, ben bé abans de la mitja part, amb un xut tal com venia ajustat al pal dret de Sivera. El murcià responia a la confiança de Míchel amb una sentida abraçada a la banqueta.

S'arribava al descans amb mitja feina feta. El partit no estava tancat, però la sensació de superioritat del Girona havia estat infinita. S'arribava al descans amb mitja feina feta. El partit no estava tancat, però la sensació de superioritat del Girona havia estat infinita i feia pinta que hi pogués haver sorpresa. No n'hi hauria. Couto se n'encarregaria amb una jugada individual espectacular en què es va fer dues vegades Javi López fins que va ser objecte de penal. Dovbyk s'encarregaria de transformar-lo i liquidar el partit amb mitja hora al davant. Minuts per gaudir i alhora per donar descans a jugadors com Savinho, Portu i Iván Martín. Amb el 3-0, i el monòleg blanc-i-vermell, fins i tot Luis García Plaza llençava la tovallola i treia del camp alguns dels seus millors homes perquè ho veia impossible.

Al partit ja no li quedava emoció, només la que hi volguessin donar els jugadors menys habituals d'un equip i de l'altre. Un parell de bromes de Gazzaniga i un xut a la creueta de Duarte van animar un partit davant un Montilivi que feia estona que feia l'onada. Els tres punts es quedaven a casa i el lideratge tornava, poques hores després, a Girona. Perquè sí, el Girona és el líder de Primera i tanca el millor any de la història del club a Montilivi amb una altra victòria convincent.

Recupera el minut a minut: