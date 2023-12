A Míchel tot li surt bé. El Girona tanca la 17a jornada com a líder de Primera Divisió, després de golejar aquesta nit l'Alabès (3-0) en l'últim partit del 2023 a Montilivi. Personalitat, recursos i confiança. Veure l'equip jugar és un goig.

LÍDER AMB 44 PUNTS

"Encara falten dos partits per acabar la primera volta, però és increïble. Al nivell de Madrid, Barça i Atlètic, nivell de campions. Hem d'anar partit a partit i reconèixer que aquests jugadors estan fent història. Hem minimitzat l'Alabès, que no ha pogut córrer. És un partit súper bo nostre de saber que necessitàvem. No poso sostre perquè els jugadors estan a un nivell altíssim. Fins al 3-0, hem fet un partit increïble".

L'EFECTIVITAT

"Les nostres ocasions són molt clares. Arribem amb molta gent, si bé és cert que Portu s'ha inventat un golàs. En moltes situacions tenim un clar avantatge per fer gol. Ens fixem en la qualitat de les finalitzacions. L'equip ha fet un gran partit. Més que l'efectivitat, l'equip té clar com generar les situacions de gol. Ocupem molt bé els espais a l'àrea".

EL MISSATGE

"Pot ser que perdem. Ens fixem en el pròxim partit, Betis és un partit molt maco però molt difícil. Som allà per mèrits propis. El Madrid està molt bé, Barça i Atlètic han punxat però hi seran segur, l'Athletic lluitarà per la Champions. Estar entre ells parla molt bé de nosaltres. Més endavant veurem la nostra realitat".

COUTO

"Té molèsties a l'isquio".

LUIS GARCÍA PLAZA

"Tenia molta por a l'Alabès perquè està fent una gran temporada. És molt difícil generar-li ocasions de gol i hem aconseguit marcar-ne tres. Tinc la sensació que hem controlat i hem minimitzat la possibilitat que ells sortissin en transició. Hem de guanyar-nos el dret a lluitar per la lliga a la jornada 30. Hem de gaudir d'aquest moment, sempre guanyem per l'afició".

ELS JUGADORS

"Els jugadors sempre hi han sigut. Amb el rendiment dels que estan jugant, és difícil canviar-los. No me'n vull oblidar cap. El dia a dia ens pot mantenir al més amunt possible".

CANDIDAT A TOT

"Rebo molta informació, per això parlo de la nova dimensió. És un privilegi lluitar entre els grans".

BETIS

"Guanyar avui ens dona energia per a què el jugador arribi en les millors condicions. No tenim temps per preparar el partit al camp, ho farem a través de vídeo".