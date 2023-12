Malgrat viure, o més aviat, gaudir del millor moment de la història, el Girona no s’està quiet. El club és el centre de totes les mirades futbolístiques a la Lliga i al món i, amb 44 punts abans d’arribar a Nadal, ja fa setmanes que s’ha vist obligat -de molt bon grat- a canviar d’objectiu. Veure l’Almeria que encara no ha guanyat cap partit, que el Granada no se’n surt o que el Sevilla ja va pel tercer entrenador del curs queda tan lluny a Montilivi...Sense perdre mai de vista d’on es ve i tocant sempre de peus a terra, aquí toca gaudir i aprofitar una realitat que diu que l’equip ha de lluitar per, co a mínim, ser a Europa la temporada que ve. Si pot ser Champions League molt millor. Si no, l’Europa League i la Conference també seran ben rebudes. A l’horitzó també hi és el somni de guanyar la Lliga. Paraules majors. O no. Ja en parlarem a la jornada trenta segons va dir dilluns a la nit Míchel després de guanyar a mig gas l’Alabès (3-0). Tot plegat ha fet que el club faci dies que treballi per apuntalar la plantilla per ampliar el fons d’armari amb vistes a la segona volta. Més dies encara fa que la direcció esportiva negocia la renovació d’alguns dels jugadors que acaben contracte el pròxim 30 de juny. Ahir, finalment, va caure el primer. David López amplia i millora el contracte per dues temporades més i, per tant, continuarà a Montilivi fins al juny del 2026. Lligada la renovació del de Sant Cugat, els esforços de Quique Cárcel se centraran ara convèncer Arnau Martínez que, tot i que està lligat fins al 2025, el club vol millorar-li les condicions.

Futbol total a Montilivi (3-0) David López, de 34 anys, va aterrar a Montilivi la temporada passada després d’haver quedat lliure de contracte l’Espanyol. Des de llavors i, sempre que les lesions l’han respectat, ha estat indiscutible per a Míchel a l’eix de la defensa i, quan ha calgut, també al mig del camp. Fins ara, l’ex de l’Espanyol i el Nàpols ha disputat 34 partits i ha fet 5 gols amb la samarreta del Girona. «És un camí inesperat. Les carreres i la vida són així i per mi ha estat una sorpresa molt agradable» deia ahir David López parlant del seu aterratge a Girona. «Vaig sortir de l’Espanyol amb un moment difícil personal i professional i gràcies a Quique Cárcel i Míchel he tingut l’oportunitat de reenganxar-me i demostrar que encara tenia anys de futbol per davant», deia el vallesà. Sobre la temporada actual, no es posa límits i reconeix la sensació que té quan juga. «Al camp tenim una sensació de tranquil·litat i confiança inexplicable». «Al principi es deia que no aguantaríem i cauríem. Pot ser que passi o que no. Ja veurem on arribem», afegia. David López és el primer jugador dels que acabava al juny de l’any que ve renova. Caldrà veure si el segueix algun altre, tot i que no sembla que siguin casos urgents de resoldre perquè la resta de jugadors del Girona en aquesta situació són Bernardo, Juanpe, Borja García, Juan Carlos i Kébé, a més a més dels cedits (Couto, Èric Garcia, Pablo Torre i Savinho).