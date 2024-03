Jastin: El tretzè «nano» de Míchel

«Sóc un enamorat del planter». Aquesta va ser una de les frases que va pronunciar Míchel el dia de la seva presentació com a entrenador del Girona, el 13 de juliol del 2021. El seu passat al futbol base del Rayo Vallecano com a cap de metodologia i entrenador del Juvenil de Divisió d’Honor justificaven la passió per formar i veure créixer joves talents. «És el millor èxit que pot tenir un entrenador». En aquest sentit, a Vallecas va ser el tècnic que va consolidar Fran Beltrán, ara al Celta, i Sergio Akieme, ara al Reims, al primer equip. També faria debutar una bona colla més de nanos que no han tingut tanta trajectòria al futbol professional. A Osca, va costar més treure fruits del planter. A Montilivi, per contra, és una altra història. Dissabte passat, Míchel va fer debutar Jastin Garcia, el tretzè futbolista del planter que s’estrena amb el madrileny al primer equip -entre Lliga i Copa- en dues temporades i mitja. Una xifra important, que diu que gairebé cada deu partits, un noi de la base treu el nas amb els grans. Això sí, consolidar-se ja és més complicat. En aquest sentit, només Artero ha tingut certa continuïtat al primer equip quan les lesions l’han respectat. La resta, o estan cedits en altres clubs o continuen al filial. El toc d’atenció que va llançar Míchel a Jastin tant abans com després del partit evidencia que el lleidatà s’hi haurà de fer més. «L’he fet debutar sabent que ha de millorar moltes coses en el dia a dia. Ha de venir a entrenar per créixer de veritat i no només per estar en forma. Ha de tenir aquesta mentalitat, compromís i cultura esportiva. Quan tingui això, ens podrà aportar moltes coses», va dir Míchel dissabte a la nit.

Descarat, potent i entremaliat en l’un contra un, l’estiu passat Jastin va ser l’autèntica sensació de la pretemporada del Girona. Sí que es van veure algunes foguerades de Savinho i espurnes de Pablo Torre en els amistosos d’estiu, però si algú va brillar amb llum pròpia va ser Jastin. Sobretot en els partits contra el Sheffield United i el Blackburn. Jastin va arribar a Girona el 2019 procedent del Lleida i des de llavors, fins fa mig any, va viure a la residència les Hortes dels Maristes. La majoria d’etapa de formació Jastin la va fer al Futbol i Formació Lleida (FIF) abans que el 2018, el Lleida el captés pel seu planter. L’impacte a l’estiu va fer que sonessin alguns cants de sirena i el Girona s’afanyés a renovar-lo fins al 2027. Tanmateix, una lesió al turmell dret va fer-lo aturar en sec. I això que ja havia estat convocat en alguns partits a l’estiu, però els problemes al turmell van fer-lo passar per la sala d’operacions i deixar-lo fora de combat cinc mesos.

Jastin, de vint anys, ha agafat el testimoni d’Antal Yaakobishvili en l’ascensor que va, en les dues direccions, del filial al primer equip. El central hongarès va estrenar-se a la Copa contra el Rayo i les lesions a l’eix de la defensa van fer que tingués continuïtat contra el Sevilla a la Lliga i al duel de quarts de final contra el Mallorca. Amb David López, Èric GarciaJuanpe i Blind recuperats, Antal ha tornat al filial. Abans d’Antal, Enric Garcia va tenir uns minuts en l’eliminatòria de Copa del Rei al camp de l’Oriola (2-5) en un partit on es va estrenar, en el seu cas, de titular, Iker Almena. Aquesta temporada, en la segona jornada de Lliga, Míchel ja havia donat l’alternativa a Selvi Clua en el partit contra el Getafe. Per tant, Jastin és cinquè jugador del planter que debuta aquesta temporada.

La temporada passada, la primera de Míchel amb el Girona Primera, només hi va haver una estrena: la de Joel Roca a casa en la derrota contra el Celta. El planter sí que va tenir molt més de protagonisme el curs de l’ascens (2021-22). Collat econòmicament pel límit salarial, Míchel va haver de recórrer a baix per suplir absències de lesions i sancions durant una temporada llarguíssima: Óscar Ureña, Gabri Martínez, Ricard Artero, Àlex Sala, Biel Farrés, Dawda Camara i Sulei Camara. Tanmateix, cap, llevat d’Artero continua en dinàmica del primer equip.