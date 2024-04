Alberola Rojas xiularà el Girona-Cadis

L'àrbitre de Castella-La Manxa Alberola Rojas ha estat designat per xiular el partit que disputaran dissabte el Girona i el Cadis, corresponent a la 32a jornada, a Montilivi (21:00 hores). Li donarà suport des del VAR el navarrès Prieto Iglesias. D'altra banda, el col·legiat de la Rioja Soto Grado, xiularà el clàssic per primer cop a la seva carrera. Soto Grado estava a càrrec del VAR en l'últim partit del Girona al Metropolitano, on no va assenyalar un penal clar a Savinho.