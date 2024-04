Figueroa i Del Cerro xiularan a Las Palmas

L'àrbitre andalús Figueroa Vázquez serà l'encarregat de dirigir el Las Palmas-Girona de dissabte, mentre que al VAR hi haurà el polèmic madrileny Del Cerro Grande. Vázquez ha xiulat dinou partits dels gironins, amb un balanç de deu victòries, sis empats i tres derrotes. El darrer duel va ser la victòria contra el Rayo a la Copa (3-1). Del Cerro és recordat per molts episodis; l'últim en aquell gol anul·lat contra la Reial Societat per un fora de joc de trenta- set segons abans i en una jugada diferent de la final.