Míchel: "Estic convençut que jugarem la Champions a Montilivi"

Cinc derrotes consecutives lluny de Montilivi, contra el Madrid, l'Athletic, el Mallorca, el Getafe i l'Atlètic de Madrid han suposat igualar la pitjor dinàmica del Girona a la Primera Divisió a camp contrari, fixada l'any d'Eusebio Sacristán. Un defecte que els de Míchel esperen deixar enrere aquest dissabte a Las Palmas (14 hores, DAZN), on recuperen Tsygankov i Yangel Herrera, mentre Stuani no hi serà. D'altra banda, Juanpe i Couto han patit un cop en l'entrenament i els estan atenent al Trueta. El canari, amb una fractura al nas, serà baixa i el brasiler, que s'ha quedat estabornit i té un fort trau, és dubte.

BAIXES

"Tenim la de Stuani confirmada; Yangel i Tsygankov estan bé. L'altre problema és que Couto i Juanpe han tingut un cop de cap entre ells i estan a l'hospital, tots dos. Veurem què em diu el doctor, però té mala pinta. La resta, tots bé i preparats pel partit".

PARTIT

"Las Palmas és un equipàs. Ens trauran la pilota i la possessió, perquè li han fet a tothom. Hem d'estar molt bé defensivament i hem de saber fer mal en les transicions. Els partits es juguen al seu ritme; hem d'estar preparats per jugar sense pilota. Han fet un curs espectacular. No han guanyat els últims vuit partits, però és un equip que juga molt bé. Amb pilota provoca que l'equip contrari estigui preocupat".

PRECEDENTS

"En la primera volta, vam fer les coses bé. Podia passar qualsevol cosa. Per moments, vam ser millors i vam gaudir de tres-quatre ocasions molt clares. Però sí que és veritat que hi ha un moment en què ens van superar i podien haver marcat. Si s'haguessin posat 0-1, el resultat hauria estat un altre. Tinc bon record d'aquell partit i penso que ho vam fer bé. Espero un duel semblant".

OBJECTIUS EN JOC

"Segur que volen guanyar, sobretot, perquè han perdut els últims partits. Espero un Las Palmas amb pressió, la mateixa que nosaltres. Cadascú per una cosa diferent, però tots dos voldrem guanyar. Serà complicat, perquè el seu estil i el nostre té sentit gràcies a la pilota. No espero un rival que cregui que ho té tot fet".

SEGONS A LA LLIGA

"No tenim la Supercopa al cap, l'objectiu és la Champions. La classificació per Europa és històrica i ara lluitarem per un somni, que és la Champions. La resta, no m'interessa. Al nostre cap tan sols hi ha la Champions".

MONTILIVI

"Estic convençut que jugarem la Champions a Montilivi. És el somni de tota la província. No visualitzo un lloc per jugar que no sigui aquest estadi. És impossible, jugarem aquí. Bé, així ho penso".

CICLE DE GROGUES

"El partit més important és Las Palmas, després veurem qui tindrem per al pròxim partit. Arnau, Juanpe, Miguel, Aleix i Èric tenen quatre grogues. Però no els donarem cap indicació. Tenim futbolistes per jugar contra el Barça".

JUANPE

"No puc dir si renovarà, però ja vaig dir que la xerrada prepartit contra el Cadis era especial per ell, Borja, Juan Carlos... gent que fa molts anys que és aquí, ha tingut moments dolents, però sempre han donat la cara pel Girona. Són el cor del Girona. No sé si és la resposta que necessiteu, però per mi són molt importants".

RATXA FORA DE CASA

"Ens hem de treure la mala sensació. En la primera volta ho vam fer molt bé, però acumulem cinc derrotes i hem de canviar la dinàmica. Per això, el cap del futbolista ha de tenir el mateix efecte que a casa. Hem de ser nosaltres mateixos en el rendiment, això és el que hem parlat. I vull pensar que això és el que faran. És molt important que tots estiguin en el present, en cada pilota. És l'única manera de canviar la dinàmica".

SAVINHO

"Està bé. Avui hem baixat la càrrega i per això, alguns dels futbolistes amb més minuts i que arrosseguen molèsties, hem preferit que no surtin al camp. Però està bé".

JORNADA DEFINITIVA

"Més enllà del següent partit, i que hi ha un Atlètic-Athletic i algú perdrà punts, nosaltres necessitem guanyar. El focus està en nosaltres mateixos. Amb vuit punts, segur que som equip de Champions. En queden divuit. I nosaltres volem guanyar els divuit. Si els fem, més clar l'aigua. De fet, si fem divuit punts, serem segons. El més important és que depenem de nosaltres mateixos en el Las Palmas-Girona".