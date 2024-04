Couto entra a la llista per Las Palmas

El Girona se'n va avui cap a las Palmas per enfrontar-se demà al conjunt canari (14:00) en una oportunitat per acostar-se encara més a la Champions League. A la llista de convocats no hi són Stuani ni Borja García, lesionats, ni Juanpe, amb una fractura nasal fruit d'un xoc amb Couto durant l'entrenament d'ahir i que el tindrà quinze dies de baixa. El lateral brasiler, per contra, sí que ha viatjat tot i l'aparatosa ferida que duu a la cella. També hi seran Tsygankov i Yangel Herrera, recuperats. Per la seva banda, els joves Jastin Garcia i Carles Garrido es queden per ajudar el filial, que rep demà l'Olot, en la lluita per assegurar la salvació.