Míchel: «És un pas important, no definitiu»

Cada jornada que passa, el Girona de Míchel se supera i millora la història del club. Després de trencar la mala ratxa com a visitant, amb una victòria avui al camp del Las Palmas (0-2), el conjunt blanc-i-vermell es troba a només un partit de certificar matemàticament la Champions. El somni es pot fer realitat dissabte que ve en el derbi a Montilivi.

«La victòria és importantíssima per l’objectiu de la Champions. És un pas importantíssim, no definitiu. Ens apropa al somni que tenim a tota la província», s'ha afanyat a dir el tècnic. El millor de tot ha estat el resultat: «Potser ha estat un partit lleig, però el camp s’assecava molt ràpid i ha perjudicat als dos equips. Els dos volíem una circulació ràpida, però la pilota es quedava retinguda a la gespa. Hem tingut situacions on no hem estat còmodes, però hem tingut molta personalitat per contrarestar la capacitat que té el Las Palmas per enfonsar-te. Hem fet un gran treball. Els penals ens han afavorit amb una aturada de Gazzaniga, que l’ha fet amb la cara. Els mals resultats del Las Palmas, que ha tingut dues ocasions clares de gol, li han anat en contra».

Míchel tenia clar que «volíem trencar sí o sí la mala ratxa a fora de casa». «L’equip ha tingut maduresa per fer-ho. Sabíem que el Las Palmas podia fer que canviés el nostre ordre de partit, però jugadors com Aleix i Iván han estat capaços d’anar a la pressió i no deixar jugar als rivals. Amb el marcador a favor, hem sabut jugar el partit. No vull les dades de pilotes perdudes, ho he dit als analistes. La sensació no era bona al camp, tot i que les condicions no han estat bones per ningú i el més important era el resultat. Potser hem jugat deu minuts de cada part amb el camp vertaderament bé», ha comentat.

Respecte a les penes màximes i l’arbitratge, Míchel ha explicat que «no he vist els penals»: «També ha xiulat un penal a favor de Las Palmas que no sé si ho era o no. Tinc la sensació que l’àrbitre no ha influït en el resultat».

«El nostre objectiu és anar a la Champions, tant de bo puguem certificar la classificació el més aviat possible. Si tenim temps per lluitar per altres objectius, ho farem. Vull que l’equip vagi fent passos. És un somni anar a la Champions», ha sentenciat.