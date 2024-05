El Girona B veu la llum al Prat (1-3)

El Girona B ja veu a l'horitzó la salvació. El descens directe està esquivat ja matemàticament gràcies als resultats d'avui però ara l'objectiu és evitar la quinzena posició i evitar els possibles compensats. La victòria d'aquest migdia al camp d'un dels aspirants a l'ascens com el Prat suposa un bon avís cap a navegants. El filial no vol ni sentir a parlar de descens compensat i confia acabar el curs com més amunt millor. Ho ha deixat ben clar avui al Sagnier refent-se del gol inicial potablava de penal d'Ashot (m.16) i sabent patir durant molts minuts fins que Biel Farrés (m.42) ha empatat. A partir, el gol ràpid de Dawda a la represa (m.48) ha encarat un partit que Jastin ha sentenciat (m.82).

Amb la victòria, els de Sergi Mora se situen amb 40 punts, cinc per sobre de la Pobla de Mafumet, quinzena, que ha de jugar aquesta tarda el seu partit a Badalona.