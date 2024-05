Descobreix els àrbitres del Girona-Barça

Una picada d’ullet al dia que el Girona va fer història, el capvespre en què pot estripar qualsevol precedent i viure el moment més màgic dels seus noranta-quatre anys. Al VAR del derbi català contra el Barça hi haurà Martínez Munuera, l’àrbitre que el 2008 va xiular el partit contra el Ceuta que va acabar amb el gol de Migue i el retorn a la Segona Divisió. D’una data inoblidable a una altra, si es guanya al Barça, s’assalta el segon lloc i es classifica, d’una vegada per totes, per a la Champions League. El col·legiat principal, per cert, serà Hernández Hernández. En quinze partits, cinc victòries, sis empates i quatre derrotes.