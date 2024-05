L'Athletic guanya a Getafe (0-2) però el Girona serà de Champions si supera demà al Barça

Girona somiava celebrar aquesta mateixa nit un èxit històric: la classificació matemàtica del seu equip de futbol per a la Lliga de Campions, òbviament, una gesta sense precedents. Calia la derrota de l'Athletic a Getafe i no s'ha produït, al contrari, han sigut els bascos els qui han sortit triomfants del Coliseum gràcies a dos gols d'Iñaki Williams (0-2) tot i acabar amb 9 per les expulsions de Yeray i Paredes, i un penal fallat pels locals. Però tranquils. La Champions és a només tres punts del Girona. S'aconseguirà demà guanyant al Barça a l'estadi (18.30h), o sumant tres punts en els altres quatre partits que quedaran fins a final de temporada... si els de Valverde fossin capaços de guanyar-ho tot.

Després d'una temporada memorable, la classificació per a la principal competició continental de clubs de futbol serà la cirereta per a un Girona que té molts deures per davant. Un dels principals, solucionar el problema que es generarà amb Montilivi quan la UEFA els confirmi que no podran usar les grades provisionals i l'aforament per als partits europeus hagi de ser de menys de 9.000 localitats.

El Girona, amb la Lliga Europa assegurada, té la Champions a només tres punts. En aquesta recta final de temporada ha de rebre el Barça, el Vila-real i el Granada, i viatjar a Vitòria i València. Per a molts seguidors seria històric assolir l'èxit demà amb una victòria sobre el Barça que, a més, deixaria els de Míchel en segona posició. A banda dels diners que representa quedar com més amunt millor a la classificació, el subcampionat té un bitllet per a la Supercopa.