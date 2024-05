Míchel: "Entrar a la Champions guanyant el Barça seria una fita històrica per recordar sempre més"

BAIXES

Solís diu adéu a la temporada i és baixa important. Borja García tampoc hi serà. Stuani va fer un gran esforç contra l'Atlètic i també serà baixa. No està en condicions per jugar. Pablo Torre té la clàusula i no pot jugar.

LA CLAU DEL PARTIT

El Barça és massa favorit en aquest partit. Hem de fer un partidarro i ser capaços de minimitzar al màxim el seu potencial, que és molt gran. Té la capacitat d'agafar la pilota i fer que el rival estigui defensant molt de temps. És un dels equips que més passades fa a camp contrari i també juga molt bé en les transicions. Juguem a casa, amb afició i tenim dinàmica bona. Volem fer gran partit per la nostra gent. Donarem el cent per cent, que és l'única manera de guanyar. No hi ha un únic punt clau, cal tenir mentalitat molt forta en defensa i en atac. Haurem de ser capaços quan tinguem la pilota de fer mal. Com? Cara a cara. Sense passades que no siguin per fer mal.

PRIMER EQUIP CATALÀ

No és cap objectiu. Volem guanyar demà per ser matemàticament de Champions per nosaltres mateixos, no pas per ser el primer club català. La nostra afició estarà feliç perquè hi ha molts nens els pares i avis dels quals són del Barça i els hi podran dir que els han guanyat. Hi ha molta gent que s'enganxa a aquest Girona i és molt important per al creixement del club. L'altre objectiu és el reconeixement mundial del nostre club, més que el segon lloc. Ara estem a dos gols del Madrid, de ser els màxims golejadors de la Lliga. Seria un objectiu preciós ser el màxim golejador i un detall general. També Dovbyk per ser pitxitxi, que no és premi col·lectiu, però si un reconeixement. Hi ha molts objectius però el principal és sentir-nos importants i està al mapa mundial. Ho vam perdre a Las Palmas, no em va agradar com vam jugar. Vull acabar la temporada i que tothom digui que juguem bé.

DESCOMPRESSIÓ

No passarà. N'hem parlat. Tenim una idea molt clara que la nostra mentalitat és de creixement i de continuar fent història. Volem fer un partidarro i espero que si l'Athletic perd, l'equip sigui capaç. Estic convençut, que tenen al cap jugar bé, independentment del partit d'avui. No juguem només pel resultat, sinó per la nostra gent. I volem fer

DIA GRAN

Em sembla d'una gran importància, perquè anar a la Champions guanyant demà seria una fita històrica per la província i ho recordaríem sempre. Seria una data històrica.

ÈRIC GARCIA

En principi no és nostre i el vull gaudir aquestes darreres cinc jornades.

PARTIT D'ANADA

El Barça ja estava alerta a la primera volta. Ells estaven en un bon moment de joc. Nosaltres no som ja un equip que només juga bé, tothom ha vist que fem les coses molt bé. El Barça també i dóna molta importància al partit perquè hi som molt a prop perquè ells necessiten la segona posició.

GUANYAR BARÇA A MONTILIVI

Els ho he dit als jugadors. La motivació és top en aquest partit. La nostra afició no ha celebrat cap gol contra el Barça. Són petits objectius per demà. El principal és jugar amb la mateixa personalitat de tota la temporada.

DIMENSIÓ

Serà la mateixa. A tots els jugadors els surten ofertes, a mi també (riu). Tothom ha vist que juguem bé i el club fa les coses bé. Hem donat la cara i tothom sap que és un partit difícil pel Barça.

SEGONA POSICIO

Serà un objectiu després del més important, que és la Champions. El llegat que podem deixar en aquesta temporada és que sigui la Lliga del Madrid, que ha perdut només un partit, i la del Girona. Que tothom ens recordi, que vam fer un gran joc.

DOVBYK

El club ho ha fet tot perfecte en el fitxatge. Que posin el que vulguin. Cap problema.

PARTIT

Espero que s'assembli en el re