Girona FC: De Primera Catalana a la Champions en 25 anys

El diumenge 2 de maig de 1999, el president del Girona, Josep Poch, era sota la dutxa. També el vicepresident Antoni Escudero. I l'entrenador, Pere Gratacós. Els jugadors blanc-i-vermells els havien obligat a ficar-s'hi, als vestidors d'un Montilivi que, sota l'atenta mirada de només mil espectadors, celebrava l'ascens a Tercera Divisió després d'una victòria contra el Palafrugell (2-1). Vinc-i-cinc anys més tard, el Girona es juga el segon lloc de la Lliga i desitja confirmar la seva presència a la Champions per primera vegada en el derbi català que l'enfrontarà al Barça. L'evolució és bestial.

Dos clubs diferents

Els gironins van jugar amb Iván, Comas, Padilla, Javi Prado, Jaspe, Acín, David, Tarruella, Sánchez, Guerrero i Dani Zamora. També van entrar una estona Ciurana, Síria i Carlitos. Els golejadors, aquell dia, van ser Guerrero i Dani Zamora, de penal. Feia una dècada exacta del darrer ascens. Demà a la tarda, a l'estadi, Míchel, presumiblement, alinearà Gazzaniga, Èric Garcia, David López, Daley Blind, Miguel Gutiérrez, Aleix Garcia, Yangel Herrera, Iván Martín, Yan Couto, Savinho i Dovbyk. Tots ells, els primers i els segons, els de fa vint-i-cinc anys i els d'ara, seran recordats per haver aconseguit gestes increïbles. Cadascun, dins dels seus respectius contexts.

Això sí, el Girona d'abans i l'actual semblen dos clubs diferents. La trajectòria ascendent del club, que de Primera Catalana anirà a la Champions en menys de tres dècades, no s'entendria sense l'estabilitat, la seriositat i la professionalitat del projecte als despatxos. Abans es parlava de tot menys de la pilota: impagaments, deutes, conflictes, guerres de poder. Ara tothom està embadalit amb el tracte que els de Míchel Sánchez, amb un pressupost humil que no fa ni tres anys que era a Segona, en llocs de descens a Primera RFEF, li dona a l'esfèrica. En l'any que està trencant tots els rècords, el Girona ha estat líder o colíder tantes vegades que ja ha perdut el compte.

L'estrena d'en Jota

L'1 de maig del 2003, ara fa vint-i-un anys, el Girona va empatar a Vilassar a Tercera, un partit en què Raül Agné es va trencar i Javi Garcia va fallar un penal. Però això té més importància: aquell va ser el dia en què en Josep Maria Luis, 'Jota', es va estrenar com a encarregat de material del club. L'anterior, en Joan Tarifa, havia mort sobtadament, i en Joan Puig, directiu de l'època, va fer-li la proposta perquè en Jota feia de delegat dels equips del seu fill al futbol formatiu. Un curs més tard, el 2 de maig del 2004, per continuar amb la cronologia, el Girona va derrotar 3-0 el València B ja a la Segona Divisió B. Doblet de Javi Garcia i gol de De Gomar. A Montilivi hi havia 2.200 espectadors i l'equip era cinquè.

Del 2004 viatgem al 2009, ja al futbol professional. S'estava acabant l'any de la reestrena a Segona Divisió, i el 3 de maig es desplaçava a Sevilla per enfrontar-se al seu filial. El davanter i número deu era Hiroshi, un japonès que en la seva presentació, com ningú no sabia com jugava, va atrevir-se a dir que el seu estil era semblant al de Fréderic Kanouté, punta dels andalusos. Amb històrics com Jose, Migue, Serra, Matamala, Dorca o Chechu, que va veure porteria, els d'Agné, el mateix que anys abans s'havia lesionat i era una llegenda a les banquetes, van perdre 2-1. La permanència, objectiu principal, es va aconseguir.

Javi Garcia, amb Delfí Geli i De Gomar, el 2004. / DDG

Una dècada prodigiosa

Els últims temps, però, són de traca. Ara fa deu anys, el 4 de maig del 2014, un gol de Jandro a Tenerife (0-1) permetia somiar als de Pablo Machín en una salvació utòpica -encara ocupava llocs de descens a Segona B- que entre el sorià, Becerra i Ortuño van fer realitat. Perquè sense allò, no hi hauria el que hi ha. Aquell estiu arribaria Quique Cárcel per canviar la perspectiva absoluta de totes les coses i més endavant, amb l'entrada dels nous propietaris, la globalització i maduresa del Girona l'ha enviat a l'estrellat. Primer, a Primera Divisió. Ara, a Europa. Ni el guió de la millor pel·lícula.

Perquè el pitjor seria el de terror en l'últim fascicle d'aquesta evolució. Fa cinc anys, el 5 de maig del 2019, amb Eusebio Sacristán, l'equip va perdre 2-0 a Getafe, quedant-se amb deu per l'expulsió de Borja Garcia i cridant Carles Planas i Paik com a revulsius. El titular va ser Doumbia, aquell dia. Ingredients més que suficients perquè la cosa acabés com el rosari de l'aurora.

Demà a la tarda, però, Montilivi no recordarà res de tot això. Ni la Primera Catalana, ni el debut d'en Jota, ni la Segona B, ni la Segona A ni Eusebio. L'afició blanc-i-vermella, que omplirà l'estadi a rebentar, superant de llarg les 14.000 persones, tan sols es deixarà endur per un equip que juga com els àngels i que desitja guanyar el Barça per ser segon i celebrar, com mereix la gesta, una classificació per a la Champions que serà el punt més àlgid d'una història plena d'alts i baixos, però bonica i que no ha de voler canviar per res del món perquè és la seva. L'orgull gironí batega amb més força que mai.

