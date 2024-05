Tres derrotes i cap gol, però la diferència cada cop és més petita

El Girona-Barça sempre és una festassa. Però passades tres experiències, ara el conjunt gironí ja no en fa prou amb competir i plantar cara com altres vegades, sinó que buscarà sumar un resultat positiu per primer cop en la història del derbi català a Montilivi. Un partit en què el segon lloc de la Lliga està en joc. Fins ara, ha perdut sempre i, a més a més, no ha celebrat ni un gol. Els de Míchel somien a capgirar la tendència.

A més, l'estadi ha viscut nits de fantasia difícilment oblidables. A Girona, el Madrid ha perdut dues vegades. També l'Athletic Club. I el Sevilla, el València o, més recentment, el Betis. Fins i tot, l'altre gegant de la categoria, l'Atlètic de Madrid, va caure en aquest 2024 en què tot sembla que pugui passar. Falta el Barça, a qui els gironins ja van agafar pel coll, sense èxit, cada vegada que van anar al Camp Nou (6-1, però avançant-se amb un gol de Portu; 2-2 i 0-0), fins que el va estrangular de valent en la darrera visita a Montjuïc, del mes de desembre (2-4). Com aquella nit n'hi haurà poques.

El marcatge de Maffeo

El primer derbi català entre el Girona i el Barça a Primera -els blaugranes ja havien perdut en Campionats de Catalunya de l'època a Vista Alegre-, és recordat per l'estricte marcatge individual de Pablo Maffeo a Leo Messi. «M'ha dit que jugar així és una merda», va dir l'ara jugador del Mallorca als seus companys de banqueta quan va ser substituït. Aquella va ser la tàctica d'un Pablo Machín que, com que era una setmana de tres partits, va fer un munt d'experiments a l'onze i va donar pas a jugadors com Aleix, Douglas i Olunga. El capità Granell, per exemple, no va jugar cap minut. Ni Stuani o Borja García, però sí Kayode i Marlos Moreno. El resultat, un 0-3 amb un parell de gols en pròpia (Aday i Gorka) i un gol de Luis Suárez.

El gol de Semedo

En 124 partits amb el Barça, el lateral dret portuguès Nelson Semedo va marcar dos gols. El primer el va fer a Montilivi. Ja és casualitat. Va arribar ben aviat en el segon derbi, l'any següent, que acabaria 0-2 perquè Leo Messi, a qui van xiular, era imparable. Entremig, moltíssimes aturades de Ter Stegen, sobretot a Cristhian Stuani, que aquest cop sí que va jugar. Tant el primer Barça com el segon, entrenats per Ernesto Valverde, van acabar sent campions de Lliga.

Cada cop més a prop

0-3, 0-2 i... 0-1. La temporada passada, la del retorn dels blaugranes, també campions, a l'estadi, ja amb Míchel Sánchez i Xavi Hernández a les banquetes, la victòria visitant encara va ser més justa que els anys anteriors. Pedri va desnivellar un duel en què els gironins van ser més fidels que mai al seu estil, però ni així van poder puntuar.

Qui sap si aquest cop serà diferent. Per arguments futbolístics no serà, perquè el Girona ja ha demostrat amb fets que pot endur-se el partit. Tancaria el cercle perfecte dins d'un any perfecte.

