L'Alabès glaça el Girona en l'afegit (2-2)

El guió més cruel possible ha evitat que el Girona pugui alimentar una mica més el somni d'acabar segon i disputar la Supercopa la temporada que ve. En un partit controlat i amb ocasions de sobres per haver sentenciat abans, l'equip ha encaixat el gol de l'empat de l'Alabès en el novè minut de l'afegit i s'ha quedat amb un pam de nas. Una pilota morta dins l'àrea en la darrera acció del partit ha llençat per terra tota la feina feta abans i ha evitat una victòria que tothom celebrava. Guridi ha estat el botxí dels gironins, que mitjançant Èric Garcia i Yangel Herrera, havien situat un 1-2 que semblava definitiva. La tensió final entre jugadors dels dos equips ha embrutit i espatllat un partit que el Girona tenia guanyat. El segon gol de Guridi i el patiment final s'hauria pogut estalviar si Dovbyk o Savinho haguessin estat més fins de cara a la porteria d'Owono, un

Amb el bitllet a la Champions al sarró i celebrat com Déu mana, el conte de fades del Girona continuava ahir a Mendizorrotza amb un bon grapat d'al·licients per assolir en aquest darrer tram de Lliga. El més engrescador, sens dubte, assegurar la segona posició i garantir-se el bitllet per la Supercopa d'Aràbia. Amb partit dimarts a Montilivi, l'escenari pels partits de Champions del curs vinent, Michel ha donat descans a David López i Aleix Garcia i s'ha decantat per Arnau, al lateral dret fent passar Èric Garcia a l'eix, i Portu, endarrerint Iván Martín al pivot al costat d'Aleix Garcia. No s'hi valia a afluixar i no ho ha fet el Girona d'entrada. De fet, en la primera arribada Èric Garcia ha avançat els de Míchel, de cap, en un servei de córner servit per Tsygankov. Les coses no podien començar millor. Tanmateix, el partit no faria baixada tan fàcil. Al contrari, l'Alabès, ja salvat i amb tot fet, no ha acusat el cop i ha respost de seguida. En un ràpid contracop Simeone se n'ha anat amb massa facilitat d'Iván Martín i ha cedit perquè Guridi fes l'empat només vuit minuts després. No només això, sinó que els bascos han començat a trobar l'esquena d'Arnau i a generar molt de perill per la dreta. Si no hagués estat per Gazzaniga, que ha evitat tres rematades franques de Carlos Vicente, Javi López i, sobretot Rafa Marín. El porter argentí mantenia l'empat davant un Alabès, molt valent, que s'ho creia i feia mèrits de sobra per avançar-se.

L'allau vitorià, tanmateix, l'aturaria el Girona com el que és, un equip gran. Primer Owono amb el peu ha salvat un contracop claríssim de Savinho i, abans de la mitja part, Yangel Hererra ha rebut de Dovbyk dins l'àrea i ha clavat la pilota a l'escaire. El Girona se n'anava al descans amb avantatge al marcador.

El gol final va animar un Girona que ha sortit molt més concentrat a la represa. Tant és així que només començar la represa, Owono ha salvat, altre cop amb el peu, un un contra un davant Dovbyk i, un parell de minuts després Savinho, amb l'exterior, va rematar llepant el pal esquerre fora. El Girona era el Girona. Dominava clarament no només la possessió de la pilota sense patir, sinó que arribava amb molt de perill a la porteria d'Owono. Dovbyk i Savinho, no prendrien la decisió bona en dues grans contres. El partit feia baixada cap a la porteria local, però l'avantatge era mínim. Míchel mouria la banqueta forçat per la lesió de Miguel Gutiérrez i faria entrar Juanpe i Couto, primer i Aleix Garcia i Pablo Torre.

Passaven els minuts i el pitjor del partit ja era el resultat que deixava el partit obert. Èric Garcia, de cap a la sortida d'un córner ha tornat a perdonar el tercer. l partit es va escalfar a les acaballes quan els jugadors de l'Alabès es van encarar amb un massatgista del Girona que havia entrat al camp, amb permís de l'àrbitre, per atendre Couto. Amb tot calent, Guridi, en la darrera acció del partit ha espatllat la festa d'un Girona que ja es veia amb els tres punts. Una gerra d'aigua freda que ningú s'esperava.

Recupera el minut a minut:

En directo

Final a Vitòria!

99'. Gol de l'Alabès! Gol de Guridi!

90'. Sis minuts d'afegit

88'. Targeta groga a Arnau, que es perdrà el partit contra el Vila-real

84'. Darrer canvi al Girona: Valery per Savinho

Subscriu-te per seguir llegint