Míchel: «Hauríem d’haver tancat el partit molt abans i ho hem pagat»

Ningú posarà cap catifa vermella al Girona perquè acabi segon a la classificació. Ni el Barça, per descomptat, ni tampoc un Alabès que ja salvat va celebrar com mai el gol de l’empat de Guridi en l’afegit ahir. A Míchel li va coure el 2-2 final al minut noranta-vuit, sí i sobretot deixar escapar l’oportunitat de dependre de si mateixos per ser segon. «Veníem amb l’as a la màniga que depeníem de nosaltres per acabar segons i ara ja no. Si el Barça guanya els quatre partits ho serà ell», deia Míchel que tot i la sensació amarga final no va voler retreure res als seus homes. «No hi ha res a recriminar, ni a rectificar res, només continuar treballant», deia un Míchel que lamentava, sobretot, no haver sabut matar el partit abans. «En altres partits ens ha tocat la cara positiva com contra el Betis, València, Atlètic i avui (per ahir) la negativa. La sensació és que hem fet un bon partit amb pilota menys els darrers vint minuts. Els canvis ens han desajustat», deia. El madrileny no va voler entrar a valorar les paraules de Luis García en què reconeixia que l’acció en què Couto s’havia estirat a terra «sense tenir res» els havia donat ales per empatar. «El dolor d’un jugador l’ha de valorar ell i prou. Ningú més», deixava anar el tècnic que afegia que a ell el motiva «guanyar per altres motius» i no pas «perquè un jugador es llança a terra». «No hem fet res de dolent», subratllava.

El tècnic es planyia de les ocasions fallades en un partit que era «per guanyar». Tot i això destacava la capacitat golejadora que ha exhibit l’equip durant tot el curs.

Luis García i Couto

El tècnic de l’Alabès Luis García Plaza va reconèixer que l’acció en què Couto «que no tenia res i va caure sol» va donar ales i alimentar l’equip a continuar buscant l’empat fins al darrer sospir. «Ell sol ha aixecat el nostre equip. Llançar-se tres minuts a terra sense tenir res... El nostre equip s’ha enrabiat quan ja estàvem molt cansats».