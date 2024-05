«Jugar la Champions a Montilivi era el més lògic»

Les reaccions a l'anunci del Girona respecte al fet que la històrica primera participació en la Lliga de Campions es jugarà a Montilivi, després que el club temptegés altres alternatives, ha caigut com una bomba de felicitat a l'entorn blanc-i-vermell, que no es volia perdre un moment tan especial de cap de les maneres. Al damunt de la gespa de Vitòria, el president Delfí Geli defensava la notícia de la següent manera: «Estem contents, perquè hem treballat els últims mesos amb la UEFA. Hem pogut adaptar l'estadi i fer-ne modificacions perquè es pugui jugar. Evidentment, la UEFA no permet fer servir les graderies retràctils o provisionals, i nosaltres ens quedarem amb un aforament d'uns 9.500 espectadors». Qui ballava amb un peu era l'entrenador Míchel Sánchez. «Sento alegria, perquè ens hem guanyat el dret a jugar a Montilivi. I, sobretot, per la nostra gent. Per l'afició, que podrà gaudir de grans partits a l'estadi. Fer història com ha fet aquest club i haver de marxar fora per jugar una competició tan bonica i il·lusionat, no ho vèiem».

A les xarxes socials, els abonats del Girona també van aplaudir una decisió que, per ells, era innegociable. Cristóbal Sánchez, el vicepresident de la Federació de Penyes, assegura que «era el més lògic i el que més demanava tothom. Si hi havia unanimitat, no tenia sentit fer qualsevol altra cosa. Potser per raons econòmiques, però tampoc. Entenc que sàpiga greu destinar aquesta quantitat de diners a Montilivi (entre 600.000 euros i un milió), perquè és com invertir en un pis vell quan pots comprar un de nou. Però al final estan millorant una instal·lació municipal i veurem la Champions a casa».

Sánchez conclou dient que «a part del sentiment, també existia la impossibilitat de desplaçar-se a Montjuïc entre setmana».

