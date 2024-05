Tot i el disgust a Vitòria, el Girona continua tenint números de campió

El Girona estarà molt pendent demà passat al vespre de què faci el Barça a Montjuïc contra la Reial Societat. Sí, som a la trenta-cinquena jornada i la guerra del conjunt gironí és amb el Barça pel segon lloc. Una situació inimaginable que arriba una setmana després de certificar el bitllet per a la Champions League precisament contra els blaugranes a Montilivi. L'atenció en el partit de dilluns serà especial entre els aficionats gironins sobretot arran del gol de Guridi al minut 99 divendres a Mendizorrotza. En la darrera acció del partit van volar dos punts que fan que el Girona ja no depengui d'ell mateix per ser segon. És a dir, si el Barça guanya els quatre partits que li resten, els de Míchel s'hauran de quedar amb les ganes de ser segons. Passi el que passi, res embrutirà la temporada del Girona.

Un any de cine en què l'equip s'ha situat, per resultats i, sobretot, per joc, al bell mig del panorama mundial futbolístic. I és que ben segur que un gran tant per cent d'aficionats blanc-i-vermells a l'estiu haurien signat una temporada com la de l'Alabès, salvat a manca de quatre jornades per acabar el curs i empatant el dia que se celebrava la permanència a casa contra el segon classificat amb un gol en l'afegit. Tanmateix, aquest Girona ha entrat en una nova dimensió i, almenys enguany, la permanència l'ha observat amb allargavistes, de molt i molt lluny. És el que té signar uns números salvatges i que, amb el punt sumat a Vitòria, fan que l'equip s'enfili ja als 75. Amb aquesta xifra, el Girona hauria estat campió tres vegades des del 1995, en què es van instaurar els tres punts per victòria. De fet, amb 75 va guanyar la Lliga el València de Rafa Benítez el curs 2001-02 amb Aimar, Kily González, Vicente, Baraja i companyia. Menys en va fer el SúperDépor la 1999-00, que va ser campió amb 69, mentre que el Barça 1997-98 de Van Gaal amb Figo, Luis Enrique o Rivaldo en va fer prou amb 74.

En aquest sentit, amb tres jornades encara per disputar-se (Vila-real demà passat, València diumenge i Granada el cap de setmana vinent), el Girona té marge per fer uns quants punts més i somiar guanyar el duel amb el Barça per la segona posició. En aquest sentit, els de Míchel tenen la puntuació de tres campions de Lliga més a l'abast. Són el Madrid 2006-07 de Fabio Capello que en va fer 76, els mateixos que el Barça, el València 2003-04 que en va sumar 77 i el Madrid 2002-03 dels galàctics Zidane, Ronaldo, Figo, Raúl i companyia, que en va assolir 78. Amb una victòria més, el Girona superarà o igualarà aquests tres campions més.

Un expulsat a la banqueta

La polèmica final del partit de divendres entre l'Alabès i el Girona va néixer d'una acció en què Couto, en l'afegit, va reclamar un cop a la panxa i va quedar estès a terra. L'àrbitre, Munuera Montero, després d'una estona va aturar el partit i va permetre que entressin les assistències. Això no va agradar gens els jugadors de l'Alabès, que van recriminar molt a Couto i als massatgistes del Girona que haguessin aturat -amb el permís de l'àrbitre- el ritme del partit. La tensió va generar retrets i empentes d'Owono, Rioja i Rafa Marín cap al metge del Girona, Jocelio Campos, que va no es va tallar i va ser amonestat. També va rebre un dels preparadors físics gironins, Néstor Salmerón, expulsat de la banqueta per protestar a un dels assistents i que serà sancionat. A més a més, Arnau Martínez va veure la cinquena groga i, si el Comitè no estima les al·legacions que té previst presentar el Girona, serà baixa contra el Vila-real.

