Miguel Gutiérrez només té un cop i com a molt es perdrà el Vila-real

En un primer moment, tothom es va posar les mans al cap. Perquè que Miguel Gutiérrez demani el canvi no és habitual. I molt menys, que marxi del camp plorant. Això és el que va passar divendres a Vitòria, poc abans de l'hora de joc, després que el lateral madrileny, que per a Míchel és insubstituïble, xoqués amb un contrari.

Malgrat que el primer diagnòstic, a ull vista, fes la sensació que la part afectada era el genoll, no ho és. Miguel només té un cop a la cuixa i, com a molt, es perdrà el partit de demà contra el Vila-real a Montilivi, segons va avançar la Cadena Ser. «Li feia molt mal i, a l'hora de córrer, se li carregava molt. Però només és un cop a la cuixa», confirmava l'entrenador del Girona als mitjans de comunicació un cop acabat el partit.

Aquesta temporada, Miguel ha participat en 33 partits a Primera Divisió amb el Girona, als quals cal sumar cinc de Copa del Rei. Fitxat fa dos estius del Reial Madrid, és una peça fonamental per als blanc-i-vermells. En el seu segon any en la màxima categoria, Gutiérrez ha assumit el rol que tenia Arnau el curs passat: ser un migcampista més i ocupar les zones interiors, generant així una superioritat que dificulti el control del partit rival i afavoreixi el pla català. Els números li donen la raó a Míchel, que ha detectat de nassos el pes d'un futbolista que podria viure el seu darrer mes a Girona.

Perquè ha cridat tant l'atenció, que diferents equips valoren el seu fitxatge. I el Madrid, en el seu moment, va reservar-se una opció de compra per vuit milions que podria fer efectiva per fer-hi negoci, en cas que no tingui lloc dins de la plantilla d'Ancelotti. Diferents publicacions durant els últims mesos han donat gairebé per feta aquesta operació, malgrat que són molts els rumors que situen els futbolistes més interessants del Girona lluny de Montilivi.

I això, no és el que vol Míchel, que lluitarà perquè el gran bloc que ha meravellat gran part del món del futbol continuï en l'estrena del club a la Champions League, una cita que també servirà com a reclam perquè no totes les figures abandonin l'entitat.

Abans, però, toca acabar la temporada esgotant fins al final les opcions que quedin per mantenir el segon lloc que ocupen actualment, a l'espera del que faci avui el Barça contra la Reial Societat. Vila-real (sense Miguel?), València i Granada seran els últims adversaris.

