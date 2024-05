El Girona acapara els premis de la Lliga

Passi el que passi en aquestes dues darreres jornades de Lliga, el Girona ja ha entrat a la història. L’equip ha aconseguit classificar-se per primera vegada per la Lliga de Campions gràcies a un joc excels que ha enamorat i cridat l’atenció arreu del món. El bitllet per a la Champions obtingut amb una victòria d’impacte i prestigi contra el Barça va ser el moment àlgid d’una temporada en què el Girona ha trencat el seu sostre i ha batut un piló de rècords. Tot plegat ha fet que sigui habitual veure Míchel escollit l’entrenador del mes o algun futbolista de l’equip, triat el jugador del mes per la Lliga. Els reconeixements s’amplien ara amb la inclusió de quatre futbolistes de l’equip, Miguel Gutiérrez, Aleix Garcia, Savinho i Artem Dovbyk entre els millors jugadors de la temporada de la Lliga EA Sports. Tots quatre formen part del grup de quinze jugadors inclosos al TOTS (Team of the season). En aquest sentit, Girona és el segon club que més representants té a la llista de premiats com a millors jugadors de la temporada 2023-24, només per darrere del Reial Madrid, el campió, que en té cinc.

La resta de futbolistes escollits per la Lliga com els millors de tota la temporada són: Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Vinicius Júnior, Fede Valverde i Jude Bellingham (Reial Madrid), Robert Lewandowski, Ilkay Gundogan i Ronald Araujo (FCBarcelona), Antoine Griezmann (Atlètic de Madrid), Unai Simon (Athletic Club) i IscoAlarcón (Betis).

En aquest sentit, Míchel Sánchez també té números per figurar entre els nominats a millor entrenador de la Lliga EA Sports. Aquest guardó, tanmateix, es revelarà més endavant.