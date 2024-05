Míchel: "Per ser tercers haurem de guanyar els sis punts"

El Girona se'n va demà cap a València per jugar diumenge a Mestalla en un partit que pot suposar un pas gairebé definitiu per assegurar el tercer lloc. Amb la segona plaça gairebé impossible, el repte dels de Míchel en aquestes dues darreres jornades és assegurar els sis punts i evitar que l'Atlètic de Madrid els atrapi i els faci baixar al quart lloc. "No seria cap decepció. Fer servir aquesta paraula en aquesta temporada no és apropiat", ha dit. Míchel ha reconegut que també tenen al cap arribar als vuitanta punts i entrar "al selecte grup" de clubs que ho han fet, que són Barça, Madrid, Atlètic i València.

Pel que fa al partit, fins demà a darrera hora no se sabrà si Couto, encara malalt, i Stuani estan en condicions de ser convocats. Solís i Borja García continuen de baixa.

ESTAT PLANTILLA

El dubte és Couto. Està malalt des de fa tres dies que és al llit. Esperem que demà entreni amb normalitat Stuani i pugui arribar bé al partit. La resta bé menys Solís i Borja García

SEGONA PLAÇA

El Barça ens treu quatre punts i en manquen sis. És molt difícil, impossible no. Hem de guanyar els dos partits per assegurar la tercera posició que seria una posició històrica per nosaltres.

QUART

No seria cap decepció. Arribar a la Champions és fer història. Tothom té clar què ha fet els jugadors aquesta temporada. Parlar de decepció en qualsevol situació d'aquest equip no és apropiat

VALÈNCIA

L'equip més jove de Primera i ha fet una temporada espectacular, per sobre de les expectatives. Fa les coses molt bé en defensa i té una transició molt bona. Juga amb 4-4-2 i la defensa a l'espai és molt bona. Hem de guanyar per continuar en la tercera posició. Haurem de fer els sis punts per ser tercers.

TERCER LLOC

Fent els sis punts, segur que serem tercers. És el nostre objectiu i pensem així. És possible, difícil, però si volem aquesta posició, hem d'intentar-ho.

BARÇA INESTABILITAT

No ho sé si ens pot afavorir. No sóc a casa seva. Hem de fer sis punts i ja veurem què fa la resta d'equips. El Barça ho té a l'abast. És difícil que ensopegui en dos partits. No tinc aquesta sensació.

SAVINHO

Els he dit que la temporada és increïble. No pas pel resultat final, sinó pel dia a dia. Sóc un privilegiat d'entrenar-los i a Savinho també. Vull que si és possible, tota la plantilla continuï l'any que ve. El futbol és molt dinàmic hi haurà canvis, però confio que siguin com menys millor. La plantilla és molt bona per treballar-hi i competir. Tampoc sé què passarà amb els que tenen contracte, perquè si hi ha clàusules es poden pagar. Fins i tot la meva (rient).

ANY QUE VE

Si continua un percentatge alt de jugadors, podem continuar a dalt de la classificació. N'estic convençut. EL hàndicap serà jugar tres competicions i no en menystindrem cap, perquè no podem pensar que no passa res per perdre a la Champions o deixarem de costat el de Lliga. Serà la gran dificultat de l'any que ve

COPA AMÈRICA I EUROCOPA

Que hi hagi tants jugadors nostres és un orgull i vol dir que l'equip ha fet una gran temporada ique el club ha fet les coses molt bé perquè jugadors d'aquest nivell estiguin aquí. Deia jo que teníem equip per estar entre els vuit primers i em vagi equivocar. Som millors del que em pensava i és veritat. Tenim jugadors d'un nivell molt alt.

80 PUNTS

És l'objectiu arribar als vuitanta punts. És una xifra per equips de molt i molt nivell. Molt difícil arribar-hi i seria una xifra històrica. Volem fer-ho. Hem de guanyar tots dos partits. Estem preparats per diumenge. Estaríem en un grup de clubs de molt de prestigi si ho aconseguíssim.

CEDITS DEL CITY

És una preguntat per Quique Cárcel. Ningú m'ha dit que és impossible que hi hagi cedits del grup. No ho sé al cent per cent. Si no m'han dit res, deu ser que és possible