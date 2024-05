ENQUESTA | En quina posició creus que acabarà a la Lliga el Girona?

València i Granada són els dos últims rivals del Girona en la temporada més especial de la seva història. Classificats ja per la Champions League per primera vegada, els de Míchel volen acabar la Lliga en la posició més alta possible.

Quan encara queden 6 punts en joc, el Girona es troba tercer amb 75 punts, dos per sobre de l'Atlético, quart classificat; i quatre per sota del segon, el Barça. Amb l'empat a Eibar i la derrota a Montilivi contra el Vila-real, els blanc-i-vermells van veure com els blaugranes recuperaven la segona plaça, i deixava gairebé impossible el somni de quedar subcampions, però depenen d'ells mateixos per conservar la tercera posició a la classificació i tancar una temporada que serà recordada durant dècades.

I tu, en quina posició creus que quedarà el Girona?