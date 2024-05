Miguel es perd l'últim desplaçament de la temporada

Baixa important per al conjunt de Míchel. Miguel no ha viatjat amb l'equip a València, on el Girona juga demà l'últim partit com a visitant de la temporada a Mestalla (19:00 hores), perquè, segons ha informat el club aquest migdia, ha patit una contusió al quàdriceps. També seran baixa Yan Couto, que continua amb un procés víric, i els lesionats Borja García i Jhon Solís. D'altra banda, Stuani, recuperat de les molèsties, i Arnau, que ha complert sanció, tornen a la llista de convocats.